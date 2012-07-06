〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货遭遇获利了结大跌,结束九日连涨

路透7月6日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五大幅收跌3.2%,因交易商在九日连涨后,以疲弱的美国就业数据为借口进行获利了结.

对美国中西部炎热天气将导致今年收成减少的忧虑限制玉米期价跌幅,交易商称.

本周,CBOT玉米期货劲涨10.5%.

市场消息人士称,分析公司Informa Economics下调2012年美国玉米收成预估至每英亩153.5蒲式耳,之前的预估为154.9蒲式耳.

气象学家称,美国玉米带周五将再度出现极热天气,但在周日前一股冷空气将令气温更接近季节正常水平.

7月玉米合约CN2收跌24-3/4美分,结算价报7.43-1/4美元.

今日CBOT玉米预估成交量为260,587口.(完)

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