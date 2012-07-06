〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低,因受非农就业报告低于预期打压

路透芝加哥7月6日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五下跌,此前美国非农就业报告不及预期,令投资者出脱风险资产.

交易商表示,CBOT软红冬麦合约在过去两周大涨17.4%后,料迎来修正走势.小麦上扬很大程度是受到玉米市场走强带动.

本周CBOT期麦收高6.9%,为连续第三周收涨.

分析机构Informa将美国小麦产量预估从23.10亿蒲式耳下调至22.87亿蒲式耳.该机构预计不包括硬粒小麦的春麦产量将在5亿蒲式耳.

指标芝加哥期货交易所(CBOT)-7月小麦期货WN2下跌31-1/4美分,结算价报每蒲式耳7.91-1/4美元.

CBOT小麦预估成交量为92,539口.(完)

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