〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低,因受非农就业报告低于预期打压

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透芝加哥7月6日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五下跌,此前美国非农就业报告不及预期,令投资者出脱风险资产.
交易商表示,CBOT软红冬麦合约在过去两周大涨17.4%后,料迎来修正走势.小麦上扬很大程度是受到玉米市场走强带动.
本周CBOT期麦收高6.9%,为连续第三周收涨.
分析机构Informa将美国小麦产量预估从23.10亿蒲式耳下调至22.87亿蒲式耳.该机构预计不包括硬粒小麦的春麦产量将在5亿蒲式耳.
指标芝加哥期货交易所(CBOT)-7月小麦期货WN2下跌31-1/4美分,结算价报每蒲式耳7.91-1/4美元.
CBOT小麦预估成交量为92,539口.(完)
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--编译 洪曦;审校 母红
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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