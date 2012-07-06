〔芝加哥期市〕CBOT大豆收低,就业数据疲弱和气温下降令投资者获利了结

路透芝加哥7月6日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌,之前美国非农就业数据令人失望,且美国中西部气温预计将下降,促使交易商在经历四日连涨后获利了结.

欧元兑美元跌至两年低位,此前数据显示美国6月非农就业岗位增幅低于预期,引发强烈的避险情绪,投资者转选择安全资产.

交投最为活跃的11月大豆期货SX2下跌约1.2%,为两周最高降幅.

近月大豆合约Sc1本周仍收高7%,为连续第三周上涨,且为10月中旬迄今最高周度涨幅,因受市场担心中西部热浪袭将导致作物单产下降.

现货豆粕SMc1升至每短吨476美元,为近月合约纪录高位,之后收低.

中西部作物种植带周五再度迎来炎热天气,周六南部地区还将持续这种状态,但周日前一股冷空气将令气温更接近季节正常水平,缓解作物压力.

Informa Economics将2012年美国大豆单产预估下调至每英亩42蒲式耳,之前预估值为42.7.Informa预计大豆产量将在31.61亿蒲式耳,6月29日预估为32.1亿蒲式耳.

美国农业部(USDA)确认有12万吨美国大豆销往中国,船期为2011/12年.

USDA报告截至6月28日当周,美国大豆出口销售量为176.3万吨(新旧作物合计),高于预期的40-65万吨.

USDA报告称,美国豆粕一周出口销售量为177,800吨(新旧作物合计),豆油出口销售量在6,800吨,符合预估.

CBOT-7月大豆期货SN2收低6-3/4美分,报16.19-3/4美元.

7月豆粕合约SMN2收跌2.7美元,收报每短吨471.6美元.7月豆油合约BON2收低0.88美分,收报每磅53.27美分.

今日大豆预估成交量为191,004口;豆粕预估成交量为56,529口,豆油成交量为83,579口.(完)

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