〔加拿大汇市〕加元兑美元下跌,因美国与加拿大就业数据低迷

路透多伦多7月6日电---加元兑美元周五与全球股市和大宗商品价格一起下跌,因之前美国和加拿大公布的就业数据显示,两国6月的就业增长都萎靡不振.

主要股市均下跌,欧元亦触及五周低点,之前美国公布的6月非农就业数据逊于预期,引发欧债危机使美国经济放缓加剧的担忧.

"我认为市场对美国就业增长仍然疲弱感到失望,"加拿大皇家银行助理首席分析师Paul Ferley表示.

"数据当然有利于美国联邦储备理事会(美联储,FED)和加拿大央行保持非常宽松的政策."

数据显示,继今年稍早大幅增长之后,加拿大6月新增就业连续第二个月放缓,使市场愈发认为加拿大央行不会对最近做出的加息暗示很快付诸于行动.

加元兑美元CAD=D4收报1.0186加元,或0.9817美元,低于周四的收盘价1.0144加元或0.9858美元.

在就业报告公布之后,加元立即升至盘中高点,然后又降至低点,因交易商在消化美加两国的就业数据.(完)

--编译 李春喜;审校 李军

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