〔美国股市〕非农就业报告不及预期令股市下挫,科技类和工业类股领跌

* 就业成长不力,为全球经济放缓提供最新佐证

* 科技和工业类股跌幅最深

* 非农就业数据疲弱程度,可能不足以激发美联储行动

* 道指下跌1%,标普500指数跌0.9%,Nasdaq下挫1.3%

路透纽约7月6日电---美国股市周五下跌约1%,此前6月非农就业成长温和,使得有关美国经济正陷入停滞的担忧升温.不过,该数据还不足以令美国联邦储备理事会(美联储,FED)马上出台进一步的经济刺激政策.

周五股市下挫,标准普尔500指数本周收低0.6%.科技类股.GSPT和工业类股.GSPI领跌.科技类股受软件业疲弱前景拖累,道指成分股惠普(HPQ.N)大跌3.5%,报19.57美元.

科技类股下跌1.8%,工业类股则下挫1.3%.这两类股票走势通常与经济预期的变动相一致.

6月美国非农就业岗位增加8万人,为连续第三个月少于10万.

但多数投资者表示,这项低于预期的数据不足以刺激美联储祭出第三轮量化宽松政策(QE3).

"(非农就业)数据还不足以催生出QE3,但表明经济成长仍然不振,且就业方面改善有限."First Citizens Bancshares投资长Eric Teal表示.

Teal还称,他不会利用股市下跌的机会增仓,因为"考虑到国际市场仍将保持疲弱状态,在7月和8月还有更多机会."

华尔街分析师参与的路透调查结果显示,第三轮量化宽松的可能性在65%,但15家一级交易商中仅有八家认为QE3将在8月或9月推出.

虽然美联储行动将令部分投资者感动振奋,但多数人怀疑各国央行支撑低迷经济的能力.纽交所和Nasdaq的上市企业中,有超过三分之二下跌.