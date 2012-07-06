〔加拿大股市〕大幅收跌,受累于全球成长忧虑

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透多伦多7月6日电---加拿大主要股指周五大幅收跌,金融股走低,今日公布的加拿大和美国就业数据乏善可陈,凸显对全球经济正进一步放缓的忧虑,未能给市场提供支撑.
疲弱的北美就业数据令风险意愿降低.
美国6月非农就业岗位增加8万个,远不足以压低8.2%的失业率,引发市场担忧欧债危机正令美国经济放缓加剧.
加拿大6月就业增长连续第二个月放缓,巩固市场有关加拿大央行短期内不会升息的观点.
10大类股全线收跌,油气和自然资源类股均回落2.2%,因美国原油期价重挫逾3%,铜价和金价也走低.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低157.38点,或1.3%,报11,659.65点.尽管今日收跌,但本周该指数录得0.5%的涨幅.(完)
--编译 母红;审校 李军
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路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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