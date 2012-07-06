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市场报道 | 2012年 7月 7日 星期六 05:29 BJT

〔加拿大股市〕大幅收跌,受累于全球成长忧虑

路透多伦多7月6日电---加拿大主要股指周五大幅收跌,金融股走低,今日公布的加拿大和美国就业数据乏善可陈,凸显对全球经济正进一步放缓的忧虑,未能给市场提供支撑.

疲弱的北美就业数据令风险意愿降低.

美国6月非农就业岗位增加8万个,远不足以压低8.2%的失业率,引发市场担忧欧债危机正令美国经济放缓加剧.

加拿大6月就业增长连续第二个月放缓,巩固市场有关加拿大央行短期内不会升息的观点.

10大类股全线收跌,油气和自然资源类股均回落2.2%,因美国原油期价重挫逾3%,铜价和金价也走低.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低157.38点,或1.3%,报11,659.65点.尽管今日收跌,但本周该指数录得0.5%的涨幅.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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