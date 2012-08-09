〔中国汽车〕7月乘用车销量同比增长10.71%,至112.02万辆--中汽协

标题新闻：美司法部长塞申斯在确认提名听证会上未披露与俄大使接触--华盛顿邮报援引司法部官员
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路透北京8月9日电---中国汽车工业协会周四公布,2012年7月共销售乘用车112.02万辆,同比增长10.71%,环比下降12.77%.
该协会新闻稿并称,今年1-7月共销售乘用车873.51万辆,同比增长7.53%.
以下为中国国内乘用车月度销量同比增长情况(%):
2012年7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月 7月
10.71 15.77 22.56 12.5 4.54 26.52 -23.81 4.61 0.29 1.42 8.8 7.3 6.74 (完)
--发稿 李然; 审校 黄凯
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路透香港3月2日 - 英国高档服饰品牌Aquascutum将易手予中资。香港成衣批发及产销商--YGM贸易有限公司周四宣布，落实以现金代价1.17亿美元，出售旗下Aquascutum业务予中国纺织品制造商--山东如意集团。
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