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货币新闻 | 2012年 8月 9日 星期四 14:09 BJT

〔中国汽车〕7月乘用车销量同比增长10.71%,至112.02万辆--中汽协

路透北京8月9日电---中国汽车工业协会周四公布,2012年7月共销售乘用车112.02万辆,同比增长10.71%,环比下降12.77%.

该协会新闻稿并称,今年1-7月共销售乘用车873.51万辆,同比增长7.53%.

以下为中国国内乘用车月度销量同比增长情况(%):

2012年7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月 7月

10.71 15.77 22.56 12.5 4.54 26.52 -23.81 4.61 0.29 1.42 8.8 7.3 6.74 (完)

--发稿 李然; 审校 黄凯

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