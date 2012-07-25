〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差跌至逾两周最低,因供应前景改善

路透新加坡7月25日电---亚洲石脑油裂解价差周三跌至逾两周最低,因随着供给前景的改善,多头人气减弱.

交易员表示,9月来自欧洲和地中海的套利船货将持续抵达亚洲,前一个月已有40万吨预定抵达.

一位交易员估算,8月约50万吨石脑油将在西方装运并在9月上半月抵达亚洲.不过另一名交易员表示数量可能会低一些,因一些定船活动仍是初步的.

市场之前一直受到印度8月出口减少和日本炼厂停产的支撑,不过套利供给的增加可能填补了缺口.

一位交易员说:"市场大致平衡或者稍稍处于多头...我认为不会出现大幅的修正,不过可能会稍稍进一步下滑."

汽油裂解价差跌至近一周最低,因供给预计将增长.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年8月石脑油NAF-1H-TYO 844.50 -6.00 -0.71 850.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 91.56 -0.67 -0.73 92.23

97号现货汽油GL97-SIN 119.95 -2.55 -2.08 122.50

95号现货汽油GL95-SIN 117.00 -0.70 -0.59 117.70

92号现货汽油GL92-SIN 113.60 -0.70 -0.61 114.30

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 10.08 -0.42 -4.00 10.50 (完)