〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差跌至逾两周最低,因供应前景改善

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡7月25日电---亚洲石脑油裂解价差周三跌至逾两周最低,因随着供给前景的改善,多头人气减弱.
交易员表示,9月来自欧洲和地中海的套利船货将持续抵达亚洲,前一个月已有40万吨预定抵达.
一位交易员估算,8月约50万吨石脑油将在西方装运并在9月上半月抵达亚洲.不过另一名交易员表示数量可能会低一些,因一些定船活动仍是初步的.
市场之前一直受到印度8月出口减少和日本炼厂停产的支撑,不过套利供给的增加可能填补了缺口.
一位交易员说:"市场大致平衡或者稍稍处于多头...我认为不会出现大幅的修正,不过可能会稍稍进一步下滑."
汽油裂解价差跌至近一周最低,因供给预计将增长.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年8月石脑油NAF-1H-TYO 844.50 -6.00 -0.71 850.50
现货石脑油净回值NAF-SIN 91.56 -0.67 -0.73 92.23
97号现货汽油GL97-SIN 119.95 -2.55 -2.08 122.50
95号现货汽油GL95-SIN 117.00 -0.70 -0.59 117.70
92号现货汽油GL92-SIN 113.60 -0.70 -0.61 114.30
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 10.08 -0.42 -4.00 10.50 (完)
--编译 王洋; 审校 隋芬
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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