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亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 12:55 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--7月23日

路透北京7月23日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各
个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发
行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响.

  以下为本周内(2012年7月23日-7月27日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:

  一.资金占用因素:

  1.新股发行
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  网上申购日 证交所  公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)  市盈率(倍)   主承销商 解冻日

    7/23      深    石煤装备   002691      5,000           7.40        20.00      广发证券  7/26 
    7/24      深    红宇新材   300345      2,400          17.20        30.39      西部证券  7/27 
    7/27      沪    一拖股份     --     不超过15,000        --          --        中信证券  8/1          
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  注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金666.12亿元人民币,详情请点选[ID:nSB1680630]
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  2.基金发行
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   名称            基金公司       托管行          分销机构             发行时间     备注  

  博时医疗保健     博时基金      中国银行     招商银行、国泰君安等     7/23-8/24
  行业股票基金

  银华上证50等     银华基金      建设银行     银河证券、广发证券等     7/23-8/17
  权重ETF基金

  银华上证50等     银华基金      建设银行     建设银行、中国银行等     7/23日-8/17
  权重ETF联接基金

  华安逆向策略     华安基金      工商银行     交通银行、海通证券等     7/18-8/14
  股票基金 

  建信社会责任     建信基金      农业银行     建设银行、光大证券等     7/16-8/10
  股票基金 

  华宝兴业资源     华宝兴业      中国银行     农业银行、兴业证券等     7/16-8/17
  优选股票基金

  易方达恒生中国   易 方 达 境内:交通银行     建设银行、瑞银证券等     7/18-8/17
  企业ETF联接基金           境外:汇丰银行 
  (QDII)(ETF联接) 

  恒生ETF联接基金  华夏基金 境内:中国银行     工商银行、光大证券等     7/18-8/17 
  (QDII)(ETF联接)           境外:中银香港

  广发纳斯达克     广发基金      中国银行     建设银行、申银万国等     7/9-8/10 (预定募集规模为60亿元人民币,不包括募集期内认购资金利息)
  100指数基金(QDII) 

  益民核心增长     益民基金      光大银行     农业银行、银河证券等     7/9-8/10
  灵活配置混合基金

  东吴保本混合基金 东吴基金      农业银行     交通银行、中银国际等     7/11-8/8 (募集规模上限为25亿元,不包括募集期利息)

  民生加银红利回报 民生加银      建设银行     招商银行、海通证券等     7/9-8/7
  灵活配置混合基金

  银华纯债信用     银华基金      工商银行     农业银行、瑞银证券等     7/9-8/3 
  主题债券基金(LOF)  

  恒生ETF          华夏基金 境内:中国银行     中信建投、国信证券等     7/9-8/3
  (QDII)(ETF)               境外:中银香港     

  易方达恒生中国   易 方 达 境内:交通银行     安信证券、国泰君安等     7/9-8/3    
  企业ETF(QDII)(ETF)        境外:汇丰银行  

  长城保本混合基金 长城基金      建设银行     招商银行、中信建投等     7/4-7/31 (首次募集金额上限为20亿元,不包括募集期利息)

  交银施罗德      交银施罗德     建设银行     农业银行、申银万国等     6/29-7/31 
  阿尔法核心股票基金

  国泰信用债券基金 国泰基金      工商银行     建设银行、中投证券等     7/2-7/27 

  万家中证创业     万家基金      工商银行     农业银行、齐鲁证券等     7/2-7/27
  成长指数分级基金

  金元惠理新经济   金元惠理      农业银行     浦发银行、中信证券等     7/2-7/27
  主题股票基金

  融通医疗保健     融通基金      工商银行     交通银行、中信证券等     6/25-7/27 
  行业股票基金

  富安达增强       富 安 达      交通银行     南京证券、广发证券等     7/2-7/23 
  收益债券基金

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  3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体        规模      期限      债券类型       缴款时间              备注
                 (亿元)  

  农发行           200      10年      固息金融债      周四
  国开行       至多200       5年      浮息金融债      周四          一年期定存基准
  财政部           326.2    10年      记账式国债     7/19-7/23      今年第九期10年品种续发
  安徽等五省市     231       3年      地方政府债     7/24-7/26    
  财政部       至多400     3/5年    电子式储蓄国债   7/20-7/29  
  财政部           300       3年      记账式国债     7/26-7/30      今年第七期三年品种续发
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  4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)
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  央票到期     正回购到期    逆回购到期     合计

     10            --           -1,000      -990
  二.资金投放因素

  1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体           债券类型      到期本金规模     到期时间
                                      (亿元)

  铁道部             短期融资券        200            上周日(22日)
  农发行             浮息金融债        100            周三 
  
  注: 考虑到资金到账时间,路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五.
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  2.本周新股资金解冻
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   简称    发行量(万股)    发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日

  开元仪器    1,500        27.00        3.18          89.10          106.31    7/18   7/23  
  和邦股份   10,000        17.50         --             --             --      7/19   7/24 
  美亚光电    5,000        17.00         --             --             --      7/20   7/25 
  联创节能    1,000        28.10         --             --             --      7/20   7/25 
  太空板业    2,513        16.80         --             --             --      7/20   7/25 
  石煤装备    5,000         7.40         --             --             --      7/23   7/26 
  红宇新材    2,400        17.20         --             --             --      7/24   7/27 
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  3.国库现金定期存款招标
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      期数        金额(亿元)       期限       起息日     到期日

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