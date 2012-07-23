《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--7月23日

路透北京7月23日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各 个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发 行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响. 以下为本周内(2012年7月23日-7月27日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览: 一.资金占用因素: 1.新股发行 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 7/23 深 石煤装备 002691 5,000 7.40 20.00 广发证券 7/26 7/24 深 红宇新材 300345 2,400 17.20 30.39 西部证券 7/27 7/27 沪 一拖股份 -- 不超过15,000 -- -- 中信证券 8/1 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金666.12亿元人民币,详情请点选[ID:nSB1680630] ======================================================================================== 2.基金发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 博时医疗保健 博时基金 中国银行 招商银行、国泰君安等 7/23-8/24 行业股票基金 银华上证50等 银华基金 建设银行 银河证券、广发证券等 7/23-8/17 权重ETF基金 银华上证50等 银华基金 建设银行 建设银行、中国银行等 7/23日-8/17 权重ETF联接基金 华安逆向策略 华安基金 工商银行 交通银行、海通证券等 7/18-8/14 股票基金 建信社会责任 建信基金 农业银行 建设银行、光大证券等 7/16-8/10 股票基金 华宝兴业资源 华宝兴业 中国银行 农业银行、兴业证券等 7/16-8/17 优选股票基金 易方达恒生中国 易 方 达 境内:交通银行 建设银行、瑞银证券等 7/18-8/17 企业ETF联接基金 境外:汇丰银行 (QDII)(ETF联接) 恒生ETF联接基金 华夏基金 境内:中国银行 工商银行、光大证券等 7/18-8/17 (QDII)(ETF联接) 境外:中银香港 广发纳斯达克 广发基金 中国银行 建设银行、申银万国等 7/9-8/10 (预定募集规模为60亿元人民币,不包括募集期内认购资金利息) 100指数基金(QDII) 益民核心增长 益民基金 光大银行 农业银行、银河证券等 7/9-8/10 灵活配置混合基金 东吴保本混合基金 东吴基金 农业银行 交通银行、中银国际等 7/11-8/8 (募集规模上限为25亿元,不包括募集期利息) 民生加银红利回报 民生加银 建设银行 招商银行、海通证券等 7/9-8/7 灵活配置混合基金 银华纯债信用 银华基金 工商银行 农业银行、瑞银证券等 7/9-8/3 主题债券基金(LOF) 恒生ETF 华夏基金 境内:中国银行 中信建投、国信证券等 7/9-8/3 (QDII)(ETF) 境外:中银香港 易方达恒生中国 易 方 达 境内:交通银行 安信证券、国泰君安等 7/9-8/3 企业ETF(QDII)(ETF) 境外:汇丰银行 长城保本混合基金 长城基金 建设银行 招商银行、中信建投等 7/4-7/31 (首次募集金额上限为20亿元,不包括募集期利息) 交银施罗德 交银施罗德 建设银行 农业银行、申银万国等 6/29-7/31 阿尔法核心股票基金 国泰信用债券基金 国泰基金 工商银行 建设银行、中投证券等 7/2-7/27 万家中证创业 万家基金 工商银行 农业银行、齐鲁证券等 7/2-7/27 成长指数分级基金 金元惠理新经济 金元惠理 农业银行 浦发银行、中信证券等 7/2-7/27 主题股票基金 融通医疗保健 融通基金 工商银行 交通银行、中信证券等 6/25-7/27 行业股票基金 富安达增强 富 安 达 交通银行 南京证券、广发证券等 7/2-7/23 收益债券基金 ======================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) ---------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 农发行 200 10年 固息金融债 周四 国开行 至多200 5年 浮息金融债 周四 一年期定存基准 财政部 326.2 10年 记账式国债 7/19-7/23 今年第九期10年品种续发 安徽等五省市 231 3年 地方政府债 7/24-7/26 财政部 至多400 3/5年 电子式储蓄国债 7/20-7/29 财政部 300 3年 记账式国债 7/26-7/30 今年第七期三年品种续发 ======================================================================================== 4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) -------------------------------------------------- 央票到期 正回购到期 逆回购到期 合计 10 -- -1,000 -990 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 铁道部 短期融资券 200 上周日(22日) 农发行 浮息金融债 100 周三 注: 考虑到资金到账时间,路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五. ======================================================================================= 2.本周新股资金解冻 --------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 开元仪器 1,500 27.00 3.18 89.10 106.31 7/18 7/23 和邦股份 10,000 17.50 -- -- -- 7/19 7/24 美亚光电 5,000 17.00 -- -- -- 7/20 7/25 联创节能 1,000 28.10 -- -- -- 7/20 7/25 太空板业 2,513 16.80 -- -- -- 7/20 7/25 石煤装备 5,000 7.40 -- -- -- 7/23 7/26 红宇新材 2,400 17.20 -- -- -- 7/24 7/27 ======================================================================================== 3.国库现金定期存款招标 --------------------------------------------------------------------------------------- 期数 金额(亿元) 期限 起息日 到期日