去年全球二氧化碳排放增加3%--报告

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京7月19日电---欧盟周三发布的报告显示，2011年全球二氧化碳排放量上升3%至340亿吨，不利于实现联合国控制全球平均气温上升幅度的目标。
根据报告，为了达到联合国科学专家组建议的水平，2000-2050年期间，各国排放的二氧化碳总量不能超过1.5万亿吨。报告由欧盟联合研究中心（JRC）和荷兰环境评估署发布。
“如果目前二氧化碳排放量上升的趋势延续，未来20年内碳排放就会超过该上限。”欧盟联合研究中心在声明中称。
报告称，去年中国二氧化碳排放量增加8亿吨或9%，至97亿吨。美国二氧化碳排放量减少1.1亿吨或2%，至54.2亿吨。
2009年，中国超越美国成为全球最大的二氧化碳排放国，目前占全球碳排放量的29%，而美国占16%。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。