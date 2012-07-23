(重温稿)《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的7月16日-20日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS本周上涨,扩大日波幅至1%以来,周五尾盘首次触及区间下限.周内 中间价连续五日上涨,即期汇价随之走强;然购汇客盘持续偏多,亦在一定程度上压制了人民币 的表现.市场关注海外一篮子货币走势,继而寻求进一步指引.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --为对冲逾两千亿元逆回购到期对流动性的压力,中国央行公开市场连续第四周进行逆回购操 作,但其作用显然正逐渐下降,刚刚经过年中考验的资金面有重返紧张之势,逆回购"输血"仅能 解燃眉之急,资金重返宽裕仍需央行调降存准率"放水". 业内人士并指出,正回购多次询而不发亦是对资金面紧张的一个佐证,而近期如果流动性没 有实质改善,降准靴子又迟迟不落地,逆回购滚动操作料为公开市场主旋律,正回购重新现身 概率不大.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市当周现券收益率整体走升,二季度GDP表现符合预期,预示经济或有触底企稳之 势,中长债抛盘浮现,而资金面重现紧张局面,又令短券承压,市场对央行降准驰援的预期再次 升温,短期内若降准兑现,则明显利好短券,但中长券受益或有限;如果降准仍不出山,现券偏 弱的局面或仍将维持.[CN/CN] 票据: --票据市场转贴利率当周继续上行,杭州等地票据金融案件令监管层提高对收票机构资质要求, 造成市场上供过于求的局面日益严重.但在支持中小企业发展的政策基调下,转贴利率高企或只 是短暂情况.[CN/CPCN] 股市: --沪综指.SSEC当周收低0.8%,为连续第五周下跌.周一在经济下行及中报预期的双重打击下, 大盘创出40个月收盘新低,中小市值个股遭遇全面重挫.随后三天内,沪综指在热点板块轮动下 持续小幅收升,但成交量能配合不足显示市场谨慎情绪占据主导,周五沪综指以缩量下跌收官,预 计短期内大盘仍将在板块轮动中继续维持震荡格局.[.SSCN] 期市: --沪铜当周高位震荡.因中国经济数据符合预期,而且美国FED或会出台刺激政策,期铜周二 曾创出两个月盘中新高,不过未来经济前景不明,之后铜价续涨乏力.沪铜主要合约SCFc3 周五收报55,990元,较上周五涨200元.[MET/LCN] 黄金: --黄金价格当周波幅收窄,对美国推出新一轮量化宽松政策的预期曾在周初推动金价小幅反 弹,但美联储主席贝南克的讲话并未明确提及QE3,加之欧元区疑虑犹存,金价随后回吐涨幅, 预计短期内仍缺乏方向感.国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周五尾盘报325.98元,较上周 小升1.98元;期金主要合约SHAUZ2收报327.50元,较上周涨2.23元.(完) --整理 边竞/康熙泽/苏丹/林琦/刘昕/曹巍浩; 审校 曾祥进