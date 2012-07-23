《中国债券市场每日交易备忘》--7月23日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部代理231亿元人民币三年期固息地方政府债上午9:50-10:30招标 连云港港口集团8亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),浦发银行主承 陕西杨凌现代农业中小企业0.81亿元三年期集合票据簿记建档(债项评级AAA),民生银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 财政部代发239亿元五年期固息地方债129104,票面利率3.02% 吉林市铁路投资开发公司8亿元七年期固息债1280187,票面利率6.63% 荆门城投8亿元10年期固息债1280200,票面利率6.85% 赣州城市开发投资集团20亿元六年期固息债1280201,票面利率6.40% 青海交投5亿元三年期中期票据1282257,票面利率5.08% 新汶矿业集团7亿元五年期中期票据1282258,票面利率4.84% 广西国有高峰林场4亿元三年期中期票据1282259,票面利率5.98% 青海庆华矿冶煤化集团4亿元一年期短期融资券041256026,票面利率5.20% 温氏食品集团4亿元一年期短融041252030,票面利率4.23% 九州通( 600998.SS )7亿元一年期短融041259044,票面利率4.23% 人福医药( 600079.SS )4亿元一年期短融041258041,票面利率4.23% 江苏国泰国际集团4亿元一年期短融041259045,票面利率4.23% ============================================================================== 三、缴款: 财政部326.2亿元10年期增发固息国债120009,发行价101.27元 中化股份30亿元九个月期超短融 申能集团35亿元一年期短期融资券 中铁十四局集团4亿元一年期短融 星马汽车集团4亿元一年期短融 传化集团5亿元三年期中期票据 吉林高速集团10亿元五年期中期票据 厦门象屿集团4.5亿元五年期中期票据 浙江慈溪中小企业2.5亿元一年期集合票据 ============================================================================== 四、还本付息: 昆明钢铁集团13亿元一年期短期融资券1181327到期兑付,票面利率5.92% 浙江能源集团20亿元一年期短融1181328到期兑付,票面利率5.2% 铁道部200亿元一年期短融1181329到期兑付,票面利率5.18% 常山股份( 000158.SZ )5亿元一年期短融1181330到期兑付,票面利率6.70% 广西玉柴股份( CYD.N )7亿元一年期短融1181331到期兑付,票面利率5.65% 中国北车601299.SS20亿元一年期短融1181332到期兑付,票面利率5.20% 国开行300亿元七年期固息金融债付息100217付息,票面利率3.17% 广东核电集团57亿元五年期中期票据1082124付息,票面利率3.9% 进出口行200亿元两年期固息金融债110312付息,票面利率4.14% 内蒙古公路建设公司15亿元五年期中期票据付息1182206付息,票面利率6.2% 华能集团15亿元五年期投资人选择权(3+2)中期票据1182207付息,票面利率5.24% 中国核工业集团10亿元10年期固息企业债058018付息,票面利率4.98% 中国核工业集团10亿元15年期固息企业债058019付息,票面利率5.2% 宁波交通投资控股公司8亿元五年期固息企业债088015付息,票面利率6.90% 连云港发展集团10亿元七年期固息企业债088016付息,票面利率7.85% 国开行200亿元10年期固息金融债090207付息,票面利率4.04% 上海申江两岸开发集团7亿元五年期固息企业债0980120付息,票面利率4.5% 财政部281.9亿元七年期固息国债100022付息,票面利率2.76% 国开行100亿元五年期付息金融债(三个月Shibor基准)100209付息,基本利差0.08% 芜湖市建设投资公司14亿元七年期投资人选择权(5+2)固息企业债1080079付息,票面利率4.95% 芜湖市建设投资公司6亿元七年期浮息(三个月Shibor基准)企业债1080080付息,基本利差1.9% 国家电网100亿元固息三年期中期票据1182208付息,票面利率5.2% 中国冶金科工集团35亿元10年期投资人选择权(5+5)固息企业债088017付息,票面利率6.1% 财政部283亿元10年期固息国债090016付息,票面利率3.48% 扬州城建国有控股集团20亿元七年期固息债0980121付息,票面利率5.94% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国工业和信息化部赛迪智库工业经济研究所发布报告认为,下半年工业经济运行形势 谨慎乐观.预计三季度末、四季度初,工业运行会出现明显好转,下半年工业经济增速将保 持在10.7%左右.[ID:nSB1680236] --中国国家外汇管理局局长易纲日前表示,目前人民币汇率接近均衡,外储过去一年亦非常 平稳,显示央行大幅减少了市场干预,市场供需大致平衡,资金流入流出平稳.[ID:nSB1680130] --国家统计局7/27公布1-6月规模以上工业企业利润 ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 丁淑琴/刘昕; 审校 曹巍浩/李宏薇/边竞