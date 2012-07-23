每日管理建议：间接团队管理更有效

(本文由路透中文网编译)

路透波士顿7月18日电---“每日管理建议”栏目为您提供即时、实用的管理技巧，内容来自《哈佛商业评论》及其网站（www.hbr.org）。以下内容不代表路透立场。

对很多经理人来说，“管理团队”的概念并非来自直觉，有些人认为老板应该做的事和实际情况恰恰相反。

命令是无法打造出高效团队的。真正高效的团队并不是在老板要求的时候表现好，而是在团队成员都期待成功的时候。

团队负责人的任务不是管理每个团队成员的工作，而是将团队凝聚在一个共同的目标上。再通过团队成员间的凝聚力影响他们的行为。

鼓励团队成员努力工作，目的不是为了让经理开心，而是不要让其他人失望。如果一名团队成员表现不好，不要立即进行干预。让其他团队成员纠正他的行为，并给他反馈。

一些经理人很难接受这种间接的做法，特别是那些喜欢直接进行管理的经理人。但是只有在属下感觉自己是团队一员时，他们才会表现得更好。

--摘自Linda Hill/Kent Lineback的《好的经理人通过团队管理团队》（Good Managers Lead Through a Team）。查看全文并参与讨论，请点击（here）。（完）