〔纽约汇市〕欧元再度全线溃退,因对西班牙再生新的忧虑(更新版)

(新增文末汇市表格)

* 西班牙瓦伦西亚寻求中央政府救助

* 欧元兑澳元、加元和新西兰元创新低

* 欧元兑日圆跌至逾11年最低

路透纽约7月20日电---欧元周五全线溃退,兑美元创下两年低点,此前西班牙的瓦伦西亚地区表示向中央政府寻求帮助,以偿还债务,令市场担心欧元区这一第四大经济体可能将被迫向国际寻求全面援助.

西班牙政府下调今明两年经济成长预估,也令欧元承压.西班牙调整预估显示该国可能在至明年很长一段时间内都将陷于衰退中.

因此,欧元兑澳元、加元和新西兰元再创新低,兑日圆跌至逾11年低点,兑英镑挫至三年半低点,兑挪威和瑞典克朗触及数月低点.

西班牙五年期和10年期公债收益率升至欧元面世以来最高,因瓦伦西亚寻求援助.

"今天都是因为西班牙公债收益率令欧元承压."伦敦AFEX Markets Plc风险顾问咨询师Martin Briggs表示.

"我们一直在告诉我们的客户,欧元走势就是我们眼前发生慢动作火车撞车.没有人看来有意愿或能力作出艰难的决定."

有关欧元区财长正式批准西班牙银行业救助的声明也未能驱散市场阴霾.

欧元兑美元EUR=低见1.2143美元,为2010年6月中来最低水准,在1.2150美元交易商攻克了选择权阻力位.纽约尾盘,欧元报1.2159美元,当日跌近1.0%,连挫三日,本周下滑约0.7%.

本周为欧元兑美元连续第三周下滑.

欧元兑澳元EURAUD=、加元EURCAD=和新西兰元EURNZD=均触及纪录低点.

欧元兑日圆EURJPY=触及逾11年最低的95.34日圆,兑英镑EURGBP=跌至三年半低点,兑挪威克朗EURNOK=跌至四个月低点.

根据至7月17日的数据,投机商增加对欧元的空头押注.在瓦伦西亚消息发布后投机性仓位的变动将在至7月24日的数据中显现.

欧洲央行声明称希腊公债不再是合格抵押品,这也无助欧元,欧元兑美元因此进一步下滑.

交易商表示,盘中稍早,德国一执政联盟成员被援引指欧元区国家应该遵守达成的改革协议,否则应离开欧元区,欧元应声走软.

自欧洲央行本月稍早将隔夜存款利率下调至零后,欧元受到打击.

核心德国和荷兰两年期公债收益率均跌至负值.市场人士表示,负利率可能促使不看好欧元前景的投资人将资金转投其他地方,以确保有所回报.

**商品货币走强**

许多分析师称,尽管担忧中国经济增长放缓,但商品货币兑欧元上涨的事实暗示,欧元疲势可能将持续.

分析师称,如果美联储采取新一轮资产购买行动,可能将支撑商品和澳元.

市场对美联储可能选择新一轮宽松货币政策的预期,放缓了欧元兑美元的跌势.

欧洲央行将隔夜存款利率降至零,以及货币市场利率下降,亦引发了以欧元融资的利差交易的传言.

摩根大通周五在提交给客户的报告中表示,预计欧洲央行将把隔夜存款利率降至低于零的水准.该银行还预计,欧洲央行将在10月分别下调再融资利率和隔夜存款利率,这样在欧洲央行将利率调至负值之前,有更多时间评估零利率的负面影响.

交易商称,摩根大通的报告也帮助推动了对欧元的抛盘.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2156 1.2279 -1.00 -6.10 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.45 78.56 -0.14 +1.96 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 95.42 96.48 -1.10 -4.16 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9880 0.9776 +1.06 +5.38 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5619 1.5723 -0.66 +0.54 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0123 1.0071 +0.52 -0.69 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0372 1.0422 -0.48 +1.44 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2009 1.2009 +0.00 -1.11 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.7780 0.7808 -0.36 -6.59 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.7993 0.8026 -0.41 +2.68 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 6.0580 6.0554 +0.04 +1.36 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.3695 7.4376 -0.92 -4.76 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.9370 6.9187 +0.26 +0.71 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.4390 8.4940 -0.65 -5.32 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译/审校 李军/于春红

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