〔一周市场焦点〕投资者在追求安全性和收益的同时将关注经济成长

* 经济成长数据料再度引发对央行政策的猜测

* 避险和收益型交易将占据主导

* 企业财报季全面铺开

路透伦敦7月20日电---近期迹象显示全球经济放缓,而世界主要央行对此反应仍然克制.这样做是否恰当,在未来一周将可见分晓.

美国和英国将公布第二季经济成长数据的初值,欧元区的采购经理人指数(PMI)也将出炉,一同来临的还有大批企业财报.

然而,市场即将进入季节性的清淡,这意味着市场上没有多少人会认为信心将发生大的转变,最为多见的是一些人买入避险资产,而较为积极的投资者则追求收益型投资.

"即将进入月底一周,奥运会也马上要召开,我们即将进入假日,"法国兴业银行信用策略主管Suki Mann说.

美国联邦储备理事会(美联储)主席贝南克在其半年一度的国会听证报告中并未暗示将进一步放宽货币政策,而欧洲央行本月稍早降息,此后避险和收益型投资主导整个投资趋势.

在欧洲,这一趋势清晰地表现在基金急速涌入高评级公债市场,而西班牙和希腊这类国家风险较高的债券则被弃之如敝履.

西班牙在过去一周内标售五年期公债的成本已经达到6.5%左右,但投资者宁愿选择投资德国,荷兰和瑞士的较短期债券.

10年期西班牙公债较可比德债的风险溢价周五亦触及欧元问世以来高位,因投资者对于西班牙政府将很快求助于国际援助以弥补预算缺口的担忧升温.

**希腊将令市场神经绷紧**

未来一周希腊将重新成为投资者关注的重点,届时国际货币基金组织(IMF),欧盟和欧洲央行(ECB)将重返雅典考察,确定是否向该国发放进一步的援助资金.

欧洲央行也火上浇油,决定从7月25日起,在其货币市场操作中不再接受希腊主权债以及该国政府支持的其他债券作为融资担保品.

在外汇市场,欧洲不断升级的债务危机,黯淡的经济前景以及低利率令欧元兑澳元等高收益货币以及兑日圆等安全型货币均触及纪录低位.

另一因这种资金流动变化而受益的是以欧元计价的公司债市场.

"7月迄今这类资产的表现意外出色,"兴业银行的Mann说.

追踪高评级债券表现的iBoxx欧元企业债指数今年上涨8%,本月涨幅为2%.

公司债表现图表请点选(link.reuters.com/xyj59s)

公债表现请点选(link.reuters.com/ren26s)

负收益的欧元区债券请点选(link.reuters.com/naw39s)

**股市强势**

与此同时,股市虽然面临对企业未来获利能力的担忧,同时全球经济成长放缓和欧洲债务危机也带来拖累,但仍未能阻止股价在今年下半年的强劲涨势.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3过去一周涨势为七年来最强,且自6月4日触及2012年低点以来已经上扬12%.但若以过去12周来看,则跌幅为14.5%.

MSCI明晟全球股市指数.MIWD00000PUS自5月底以来上扬逾5%,同期标准普尔500指数上涨4.8%.

未来一周的关键要看企业第二季财报会对这波涨势产生什么样的影响.

"现在感到满意还为时过早,不过兆头确实不错."Exane BNP Paribas资深股市分析师Graham Bishop说.

Exane研究发现,迄今为止公布财报的51家欧洲企业的每股盈余(EPS)平均较预估高出约1.2%.

在美国,已有20%的标普500指数成份企业公布财报,其每股盈余较预期平均高出3.2%.

不过投资者信心依然脆弱.

美国银行美林7月初的一项基金调查显示,6月以来股市上涨并未让市场信心有所改善.此次调查访问的基金管理资产规模约为7,080亿美元.

"股价上涨并未能提振投资者信心,仍然有四分之一的投资者认为全球经济会陷入衰退,而进一步放宽政策的期望则被推后,"美银美林首席全球股市分析师Michael Harnett说.

这很大程度上取决于美国经济的情况.

美国第二季经济成长数据初值将在7月27日公布,分析师一直在不断下修预期,目前预计经济成长环比年率为1.8%,低于第一季时的1.9%.

在英国,4-6月季度经济料萎缩0.2%,为连续第三个季度下滑,不过分析师的确认为7月27日开幕的奥运会将给当前季度带来提振.

"整体来看,全年经济成长将会相当迟滞,"巴黎银行的英国经济分析师David Tinsley说."但至少人们越来越多地认为,下半年情况会好于上半年."(完)