〔货币市场〕美国回购协议利率上涨,收复本周的部分失地

路透纽约/伦敦7月20日电---美国回购协议利率周五上涨,收复本周的部分失地,此前因市场揣测美联储最终将调降超额准备金利率,令回购协议利率下跌.

本月欧洲央行将银行存放在央行的隔夜存款利率降至零,投资者在琢磨美联储是否会跟进.

美联储主席贝南克在本周对国会的讲话中,提到调降超额准备金利率(IOER)是央行可用于支撑经济的工具之一.

一些投资者认为美联储最终也行会采取这一措施,以美国公债为担保的回购协议利率USONRP=本周下跌.回购利率周五报21个基点,高于周四的17个基点,但比周一的29基点要低.

"尽管调降超额准备金利率在贝南克讲话中只是大致一提,并未成为去年以来联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录列举的政策选项之一,但市场对此已开始有所预期,"巴克莱资本驻纽约的市场策略师Joseph Abate说.

但Abate补充表示,他认为美联储"不太可能"调降超额准备金利率,目前该利率位于0.25%.

此外,欧元区货币市场一直小心翼翼,不敢轻易预期欧洲央行将存款利率降至零水准下方的可能性,但目前有迹象表明,采取这一史无前例的行动也并非完全不可能.

欧元无担保之加权平均隔夜利率(EONIA)的12月远期利率与欧洲央行存款利率的利差周五为6个基点,低于过去几个月的平均利差8个基点.

上述12月远期利率仅为EONIAEONIA=周四结算水准0.12%的约一半,表明市场预期,欧洲央行有很小的可能性会在今年稍后将存款利率调降至零水准下方.

欧洲央行决策者近期的言论表明,央行为进一步放宽政策敞开大门,但具体采取什么形势的措施尚不清楚.

如果欧洲央行真的再将再融资利率从当前纪录低点0.75%进一步调降,那问题就来了,央行是否会令再融资利率与存款利率之差保持在往常的75个基点.

如果存款利率转为负值,欧洲央行也将必须相应改变管理银行超额准备金的办法.

市场对欧洲央行下一步行动唯一可确定的地方是,近期央行不会再次调降存款利率,因为央行需要几个月的时间来评估7月5日降息至零的全面效果.(完)

--编译 白云;审校 郑茵

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