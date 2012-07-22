〔全球汇市〕7月17日止当周投机客增持美元多头仓位--CFTC

路透纽约7月20日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,汇市投机客最近一周增持美元多头仓位.
7月17日止当周,美元净多头部位增至263.1亿美元,前一周为245.8亿美元.
投机客还增持欧元空头仓位,空仓规模从前周的165,705口升至167,249口.
欧元近几周持续承压,因本月早前欧洲央行曾降息,且有关全球经济增长的忧虑加剧.
欧元周五全线下挫,兑美元创下两年低点,此前西班牙的瓦伦西亚地区表示将向中央政府寻求帮助,以偿还债务,令市场担心作为欧元区第四大经济体的西班牙可能被迫寻求全面国际援助.
欧元兑澳元、加元和新西兰亦挫跌至纪录低点.欧元兑日圆创下逾11年最低,兑英镑跌至三个半月低位,兑挪威克朗和瑞典克朗亦跌至数月低位.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
7月17日当周 7月10日当周
多头仓位 36,734 32,920
空头仓位 25,613 23,968
净仓位 11,121 8,952
欧元(125,000欧元为1口)
7月17日当周 7月10日当周
多头仓位 31,821 36,409
空头仓位 199,070 202,114
净仓位 -167,249 -165,705
英镑(62,500英镑为1口)
7月17日当周 7月10日当周
多头仓位 33,896 32,804
空头仓位 41,349 40,426
净仓位 -7,453 -7,622
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
7月17日当周 7月10日当周
多头仓位 6,209 5,815
空头仓位 29,299 23,399
净仓位 -23,090 -17,584
加元(100,000加元为1口)
7月17日当周 7月10日当周
多头仓位 23,628 24,673
空头仓位 24,836 20,335
净仓位 -1,208 4,338
澳元(100,000澳元为1口)
7月17日当周 7月10日当周
多头仓位 50,981 54,718
空头仓位 37,050 35,653
净仓位 13,931 19,065
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
7月17日当周 7月10日当周
多头仓位 10,986 11,434
空头仓位 4,047 5,843
净仓位 6,939 5,591
(完)
--编译 白云;审校 郑茵
全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=