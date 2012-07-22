《美股一周展望》企业财报周全面铺开,苹果和Facebook业绩最受瞩目

记者 Caroline Valetkevitch 编译 郑茵

路透纽约7月20日电---企业财报优于预期的趋势将会在未来一周接受考验,投资者希望苹果(AAPL.O)的业绩能在本来就很高的预期基础上再上一层楼,Facebook(FB.O)也将公布其上市以来的首份季度财报.

苹果的获利在整个标准普尔500指数.SPX成分企业中所占的比重颇大.根据汤森路透数据,预计标普企业第二季获利要比上年同期增长5.7%.扣除苹果的获利贡献后,其增幅为4.8%.

苹果的业绩将于周二公布,有可能帮助股市延续本周的涨势,中和一下投资者对于欧元区危机的忧虑.周五西班牙出现更多金融压力的迹象,导致股市回吐本周部分涨幅.标普500指数本周收高0.4%.

"苹果可以推动整个(科技)类股,"帮助Synovus Trust Company管理约35亿美元资产的Daniel Morgan说.

"有太多的心理成份和苹果直接相关.如果人们还是像上一季那样怀有很高的期望,那么显然大家的感觉应该是,若其他企业表现还好的话,那么苹果就应该好得让人难以置信."

根据汤森路透IB/E/S访问的43位分析师预估,苹果这一季每股盈余料为10.38美元.上年同期获利为每股7.79美元.

Morgan认为,苹果的成长主要依赖于其新产品的成功."对这支股票而言,要想延续以往那么快的成长轨迹,发布新产品则是关键,"他说.苹果股价年内迄今已上涨49.2%.

苹果对于其新产品并未给出任何线索,但外界普遍预期这家公司将在今年稍后发布新一代iPhone.华尔街也把关注重点放在苹果近期将推出新款"mini iPad"和期待已久的电视机上面.

**Facebook也将受到关注**

当Facebook周四公布业绩时,投资者或许会同样聚精会神.该公司上市后首份财报可能让投资者再度有机会表达他们对股价的看法.

Facebook的IPO曾经最受投资者关注,但其在Nasdaq的上市首秀因技术故障而搞砸,且投资者对其能否迅速扩大广告营收表示怀疑.

分析师认为,若Facebook的获利不及预期,对该股将产生灾难性的后果.该股周五收报28.76美元,其上市发行价为38美元.

投资者希望公司管理层能够解决一大堆的业务难题,诸如其在线广告的效益,以及公司刚刚开始涉足的移动广告业务.

投资者还将密切关注科技企业财报,从中寻找海外需求疲弱的迹象,尤其是欧洲.下周亦将公布财报的科技企业包括德州仪器(德仪,TI)(TXN.O)和亚马逊(AMZN.O).美银美林研究报告显示,在标普成份股中,科技股在欧洲的营收所占比重最高,约为25%左右.

在另外138家将公布财报的标普500企业中有福特汽车(F.N),联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)和惠而浦(WHR.N).

虽然公布业绩的多数企业获利优于预期,但营收表现却是标准500企业自2009年第一季以来最差的.

在116家公布财报的企业中,仅有43%的公司营收优于预期.

汤森路透数据显示,67%的企业获利优于预估,高于长期平均值62%.

"随着全球经济成长放慢,营收方面出现一些好坏参半的数字并不令人奇怪,"Calvert Investment Management股市部门的投资长Natalie Trunow表示.该公司管理的资产规模约为130亿美元.

虽然财报将会吸引未来一周投资者的关注点,但欧元区危机也不会受到冷落.

"人们关注它是理所当然的,"North Star Investment Management Corp.投资长Eric Kuby说道.

西班牙周二将发行三个月和六个月期国库券,并将在8月2日发行三年期和五年期公债.该国10年期公债收益率收益率在周五触及欧元问世以来高点7.3%.

本周将要公布的美国经济数据还包括周二的7月Markit美国制造业采购经理人指数(PMI).该数据6月曾创下2010年12月以来最低水平.(完)

--译文审校 白云

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