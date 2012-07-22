《美债一周展望》公债价格上扬,因市场愈发担心西班牙需要全面救助

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

路透纽约7月20日电---美国公债价格周五跳升,因投资人担心西班牙可能需要全面救助,带动了对公债的避险买盘,公债收益率逼近纪录低点.

西班牙负债沉重的东部瓦伦西亚地区周五向中央政府寻求救助,令西班牙避免大规模救助协议的努力复杂化.

周五西班牙还下调了经济预估,称政府预计经济将陷于衰退直至2013年,评等机构Egan-Jones将西班牙信贷评等在垃圾级别中进一步下调,指因该国经济趋软.

"西班牙步履维艰,缺乏有凝聚力的策略."BMO Capital Markets驻芝加哥的美国公债交易部门主管Scott Graham表示.

今年稍早同意第二轮救助协议的希腊也不让投资人省心,此前德国一执政联盟成员被援引指欧元区国家应该遵守达成的改革协议,否则应离开欧元区.

该言论令市场担心如果希腊寻求对今年稍早达成的救助协议进行再度协商的话,该国是否有能力获得更多金援.

欧洲央行周五也表示,自7月25日起,银行不能将希腊公债作为抵押品从央行借款.

对欧洲情势的担忧引发对欧元以及西班牙和意大利公债的抛售,从而导致一波对美国公债、德债和其他低风险资产的买盘.

西班牙10年期公债ES10YT=RR收益率升穿7%,这对于欧元区第四大经济体而言是难以持续的水准.

交易商和分析师表示,对美国经济放缓的忧虑挥之不去,也令公债需求增加,因这可能为美联储推出进一步刺激措施提供了理由.

"经济数据继续令人失望,"Mitsubishi UFJ Securities USA驻纽约的美国公债交易部门执行董事Thomas Roth表示.

本周数据显示消费者支出和制造业活动低迷,多家华尔街公司下调本已疲弱的美国第二季和第三季国内生产总值(GDP)成长预估.

美联储主席贝南克本周在国会作证时承认经济成长减速.他表示,美联储准备好,如果经济进一步恶化将采取行动,但他没有提供细节.

"如果需要,美联储将做更多,但他们选择不是现在出手,他们希望看到华盛顿先采取更多行动."U.S. Bank的财富管理集团高级固定收益策略师Dan Heckman表示.

交易商一直押注美联储会采取两个可能的措施,要么分开,要么一道.两个可能的措施是第三轮大规模购买公债,即所谓的量化宽松政策,要么下调超额准备金利率.

对美联储可能下调超额准备金利率的臆测将两年期公债收益率US2YT=RR拉低至9月来最低,本周跌约4个基点.

分析师和交易商表示,自周四成交放缓,走势迄今受程式交易推动.

指标美国10年期公债US10YT=RR价格升16/32,收益率报1.458%,较周四尾盘跌5个基点,离6月1日创下的纪录低位1.44%咫尺之遥.

30年期公债US30YT=RR价格升1-22/32,收益率报2.541%,跌7个基点,离纪录低点仅差3个基点.30年期公债收益率势将连挫四周,追平去年8月来的跌势.

周五,美联储沽出79.3亿美元2014年9月至2015年4月到期公债,为扭转操作的一部分.

下周,美国财政部将标售990亿美元公债,以周二标售350亿美元两年期公债开始.

尽管收益率处于谷底,但美国公债仍较德债和瑞士公债更具吸引力,后两者的两年期公债收益率均为负值DE2YT=RR CH2YT=RR.(完)

--编译 李军;审校 母红

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