〔欧洲经济〕欧洲央行总裁德拉吉表示,欧元区没有解体危险

路透巴黎7月21日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉称,欧元区没有解体危险,尽管有部分分析师作出这样的悲观推测,他并断定欧元区成员国将不可避免地结成更紧密的联盟.

在接受法国世界报采访时,德拉吉被问到欧元区是否有危险,他回答:"没有,绝对没有.我们看到的是分析师在假想一个欧元区解体的情景."

"他们没有认识到我们这些领导人对欧元区投入的政治资本,以及欧洲人民的支持.欧元区是不可逆转的."他补充说.

德拉吉说,长期来看,欧元区需要以欧元区国家之间更紧密的融合作为基础.

"在我看来,欧洲将不可避免地走向金融,预算和政治的联盟,由此将诞生一个新的超国家机构,"他说.

上月在布鲁塞尔峰会上,欧洲领导人向更紧密的一体化又前进了一步,同意欧洲央行负责监督银行业,并给予欧洲稳定机制(ESM)援助基金对受困银行进行资本重组的权力.

不过,这次峰会只是短暂地安抚了一下投资者.有关西班牙的忧虑重新浮现,西班牙10年期公债收益率周五升破7%的危险水准.

因投资者愈发担心西班牙政府可能会寻求全面援助,欧洲和美国股市均告下跌,欧元兑澳元,加元和新西兰元都跌至纪录低点.

**欧洲央行无法孤身灭火**

对于欧洲央行可能采取行动缓解欧元区局势的前景,德拉吉大泼冷水,他表示,欧洲央行的职责不允许其去解决欧元区国家的财政问题.

国际货币基金组织(IMF)曾敦促欧洲央行在抗击危机过程中发挥更大作用,并建议让欧洲央行成为最后危机时刻的贷款机构.按法律规定,欧洲央行不得向政府提供融资.

6月峰会上,欧盟领导人扩宽了欧洲央行的职责,允许央行监督银行业,希望借此能降低受困银行的问题扩散至主权政府层面的风险.

德拉吉表示,欧洲央行的货币政策与银行监督活动必须相互独立,以避免利益冲突,并建议建立一个"独立的结构".

谈到Libor操纵丑闻的影响时,他警告称,丑闻损害了对全球金融体系基石之一的信心.

提到欧元区经济前景时,德拉吉称,他不认为存在整个欧元区陷入衰退的风险,随着年底和2013年初的到来,情况会逐步改善.

德拉吉还称,欧洲央行准备好在通缩风险出现的时候采取行动.(完)