〔欧洲经济〕欧洲央行总裁德拉吉表示,欧元区没有解体危险

《全球主要国家债券发行预告》--3月1日-3月8日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 3/1 德国 标售10年期联邦债券 3/2 英国 标售2022年到期、票息½%的公债 3/2 日本 标售三个月期贴现国库券 3/2 日本 标售10年期公债 3/2 西班牙 标售债券 3/2 法国 标售长期政府债券(OAT) 3/7 法国 标售国库券(BTF) 3/7 美国 发售三年期公债
路透巴黎7月21日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉称,欧元区没有解体危险,尽管有部分分析师作出这样的悲观推测,他并断定欧元区成员国将不可避免地结成更紧密的联盟.
在接受法国世界报采访时,德拉吉被问到欧元区是否有危险,他回答:"没有,绝对没有.我们看到的是分析师在假想一个欧元区解体的情景."
"他们没有认识到我们这些领导人对欧元区投入的政治资本,以及欧洲人民的支持.欧元区是不可逆转的."他补充说.
德拉吉说,长期来看,欧元区需要以欧元区国家之间更紧密的融合作为基础.
"在我看来,欧洲将不可避免地走向金融,预算和政治的联盟,由此将诞生一个新的超国家机构,"他说.
上月在布鲁塞尔峰会上,欧洲领导人向更紧密的一体化又前进了一步,同意欧洲央行负责监督银行业,并给予欧洲稳定机制(ESM)援助基金对受困银行进行资本重组的权力.
不过,这次峰会只是短暂地安抚了一下投资者.有关西班牙的忧虑重新浮现,西班牙10年期公债收益率周五升破7%的危险水准.
因投资者愈发担心西班牙政府可能会寻求全面援助,欧洲和美国股市均告下跌,欧元兑澳元,加元和新西兰元都跌至纪录低点.
**欧洲央行无法孤身灭火**
对于欧洲央行可能采取行动缓解欧元区局势的前景,德拉吉大泼冷水,他表示,欧洲央行的职责不允许其去解决欧元区国家的财政问题.
国际货币基金组织(IMF)曾敦促欧洲央行在抗击危机过程中发挥更大作用,并建议让欧洲央行成为最后危机时刻的贷款机构.按法律规定,欧洲央行不得向政府提供融资.
6月峰会上,欧盟领导人扩宽了欧洲央行的职责,允许央行监督银行业,希望借此能降低受困银行的问题扩散至主权政府层面的风险.
德拉吉表示,欧洲央行的货币政策与银行监督活动必须相互独立,以避免利益冲突,并建议建立一个"独立的结构".
谈到Libor操纵丑闻的影响时,他警告称,丑闻损害了对全球金融体系基石之一的信心.
提到欧元区经济前景时,德拉吉称,他不认为存在整个欧元区陷入衰退的风险,随着年底和2013年初的到来,情况会逐步改善.
德拉吉还称,欧洲央行准备好在通缩风险出现的时候采取行动.(完)
--编译 白云;审校 郑茵
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 3/1 德国 标售10年期联邦债券 3/2 英国 标售2022年到期、票息½%的公债 3/2 日本 标售三个月期贴现国库券 3/2 日本 标售10年期公债 3/2 西班牙 标售债券 3/2 法国 标售长期政府债券(OAT) 3/7 法国 标售国库券(BTF) 3/7 美国 发售三年期公债
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场3月1日(周三)因公共假期休市，3月2日(周四)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 (完)