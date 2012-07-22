〔西班牙政经〕瓦伦西亚地区向西班牙政府求援,市场闻之色变

路透马德里7月20日电---西班牙东部债务沉重的瓦伦西亚(Valencia)地区周五表示,将需要政府的金融援助.该消息让金融市场为之一惊,并令西国中央政府避免全面主权援助的努力复杂化.

当天西班牙政府还调降对2013年的经济预测,指出西班牙2012年经济预计萎缩1.5%之后,明年有相当一部分时期里,经济仍将处于衰退之中.

瓦伦西亚和与之北部相邻的加泰罗尼亚(Catalonia)是西班牙负债最重的两个地区.瓦伦西亚是根据周四通过的一项180亿欧元计划而寻求援助的.该计划拟与地方当局一道,向自治地区提供帮助.

"与其它自治区一样,瓦伦西亚正受到经济危机引发市场流动性短缺的冲击,"瓦伦西亚地区政府在声明中称.

上述计划由西班牙财政部提供资金,但相关地区仍需承担全部债务.

地方财政陷入困境,银行业亦因房地产泡沫破裂而面临麻烦,导致西班牙借贷成本升至纪录高位,其请求全面援助的可能性加大.

欧元区财长周五批准对西班牙提供最多1,000亿欧元贷款用于银行资本重组的协议条款.确切的援助金额将在9月确定.

但瓦伦西亚地区政府的声明使得西班牙政府公债收益率在周五升至欧元问世以来最高位7.29%,如此之高的借款成本在市场看来是无法持续的,但情况无法很快得到缓解.

欧元/美元最低跌至1.2175美元,略高于上周所及两年低点1.2162美元,美国和欧洲股市均应声下跌.

这一请求由瓦伦西亚地区政府副首脑Jose Ciscar向公众宣布,称该地区必须设法偿还债务.

瓦伦西亚今年上半年已经动用了多项政府信贷额度以偿还债务,目前仍需要在年底前偿还28.5亿欧元债务.

西班牙预算部长蒙特罗在每周例行内阁会议后表示,瓦伦西亚的融资计划附带严格的财政条件,受援助地区必须满足这些条件,同时定期提交有关其财政的最新报告.(完)