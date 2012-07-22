〔欧元区金融〕欧元集团批准向西班牙银行业提供至多1,000亿欧元援助

路透布鲁塞尔7月20日电---欧元区财长周五批准向西班牙提供最多1,000亿欧元(1,230亿美元)贷款以重组其银行业的条件,但援助的具体数字要等到9月才能确定.

欧元区财长在电话会议上签署了具体的谅解备忘录,西班牙将这份备忘录解读为援助条件.援助款将在2013年底之前完成全部发放.

但西班牙在确定具体需要多少资金之前,必须看到对该国银行业的深度审计结果.

"应西班牙当局的要求,与会部长今日一致同意向其提供金融援助,用于该国金融机构的重组,"欧元集团在声明中表示.

"具体援助金额将以自下而上的评估办法,通过计算每家银行所需资本来最终确定,这项工作现已经开始,预计可在9月完成."

欧元集团声明称,要获得这笔贷款,西班牙必须对银行业及其资产进行重组,改善治理与监管.

但与此同时,西班牙政府还必须遵守政府减赤目标和结构性改革的承诺,并按照欧盟单独制定的步骤令经济恢复平衡.这将会是非常困难的,尤其是该国势力强大的自治区无力也不愿降低支出以削减债务.

"这些方面的进展情况将会定期受到详细审查,同时金融业也将受到限制."各国财长补充说.

欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)强调,西班牙到2014年应以可持续的方式将预算赤字相当于国内生产总值(GDP)的比率降至3%以下,并推行欧盟执委会要求的结构性改革.

根据纾困计划,14家银行业集团将为资本重组需求而接受测试.这些家银行占据西班牙银行业系统总规模的90%左右.

马德里当局预计第一期300亿欧元资金将会立即发放,提供给那些急需资金的受国家援助银行.

本次援助所需资金将由欧元区临时救助机制--欧洲金融稳定机构(EFSF)提供.该机构成立于2010年,启动资金规模为4,400亿欧元.目前不算援助西班牙的资金,该基金还有约2,500亿欧元剩余资金.

EFSF向西班牙的贷款平均年限为12.5年,最长不超过15年,利率介于3-4%之间.(完)