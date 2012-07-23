欧洲经济指标预测--7月23日-7月30日****

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透7月23日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------7月23日当周----------------------------------
7月23日-27日
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 7月 持平 -0.6%
(较上年同期) -1.8% -1.5%
7月23日(一)
1400 欧元区消费者信心指数 7月 负20 负19.6
7月24日(二)
0645 法国企业景气判断指 7月 91 92
0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 45.5 45.2
服务业PMI 47.8 47.9
综合PMI -- 47.3
0728 德国制造业PMI 7月初值 45.3 45.0
服务业PMI 50.0 49.9
综合PMI -- 48.5
0758 欧元区制造业PMI 7月初值 45.3 45.1
服务业PMI 47.2 47.1
综合PMI 46.5 46.4
0800 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 6月 -- 顺差3
7月25日(三)
0800 意大利消费者信心 7月 85.0 85.3
0800 德国Ifo企业景气判断指数 7月 104.7 105.3
现况指数 113.0 113.9
预期指数 96.7 97.3
0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -0.2% -0.3%
(较上年同期) -0.3% -0.2%
1000 英国工业联盟(CBI))总工业订单差值 7月 负12 负11
7月26日(四)
0600 德国GfK消费者信心指数 8月 5.8 5.8
0600 德国进口物价(较前月) 6月 -0.8% -0.7%
(较上年同期) +2.0% +2.2%
0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 6月 +2.9% +2.9%
民间贷款 -0.2% -0.1%
M3三个月移动平均 -- +2.8%
0800 意大利零售销售(较前月) 5月 -- -1.6%
(较上年同期) -- -6.8%
0800 意大利薪资(较前月) 6月 -- 持平
(较上年同期) -- +1.4%
7月27日(五)
0000 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月初值 +0.4% -0.1%
(较上年同期) +1.7% +1.7%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.4% -0.2%
(较上年同期) +1.9% +2.0%
0645 法国消费者信心 7月 90 90
0700 瑞士KOF领先指标 7月 1.25 1.16
0800 意大利企业信心 7月 88.4 88.9
--------------------------------7月30日当周----------------------------------
7月30日-31日
0600 德国零售销售(较前月) 6月 +0.5% -0.3%
(较上年同期) +2.0% -1.1%
2301 英国GFK消费者信心指数 7月 -- 负29
7月30日-8月10日
0700 英国Halifax房价指数(较前月) 7月 -- +1.0%
三个月Halifax房价指数(较上年同期) -- -0.5%
7月30日
0830 英国消费者信贷(亿英镑) 6月 -- 增加7
抵押贷款额(亿英镑) -- 增加6
抵押贷款批准件数(千件) -- 51.1
0830 英国M4货供额(较前月) 6月 -- -0.10%
0900 欧元区企业景气指数 7月 -- 负0.94
经济景气指数 -- 89.9
工业景气指数 -- 负12.7
服务业景气指数 -- 负7.4
消费者景气指数 -- 负19.8
消费者通胀预期指数 -- 19.7
生产者物价预期指数 -- 负1.3(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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