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市场报道 | 2012年 7月 23日 星期一 08:33 BJT

****欧洲经济指标预测--7月23日-7月30日****

路透7月23日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------7月23日当周----------------------------------

7月23日-27日

0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 7月 持平 -0.6%

(较上年同期) -1.8% -1.5%

7月23日(一)

1400 欧元区消费者信心指数 7月 负20 负19.6

7月24日(二)

0645 法国企业景气判断指 7月 91 92

0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 45.5 45.2

服务业PMI 47.8 47.9

综合PMI -- 47.3

0728 德国制造业PMI 7月初值 45.3 45.0

服务业PMI 50.0 49.9

综合PMI -- 48.5

0758 欧元区制造业PMI 7月初值 45.3 45.1

服务业PMI 47.2 47.1

综合PMI 46.5 46.4

0800 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 6月 -- 顺差3

7月25日(三)

0800 意大利消费者信心 7月 85.0 85.3

0800 德国Ifo企业景气判断指数 7月 104.7 105.3

现况指数 113.0 113.9

预期指数 96.7 97.3

0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -0.2% -0.3%

(较上年同期) -0.3% -0.2%

1000 英国工业联盟(CBI))总工业订单差值 7月 负12 负11

7月26日(四)

0600 德国GfK消费者信心指数 8月 5.8 5.8

0600 德国进口物价(较前月) 6月 -0.8% -0.7%

(较上年同期) +2.0% +2.2%

0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 6月 +2.9% +2.9%

民间贷款 -0.2% -0.1%

M3三个月移动平均 -- +2.8%

0800 意大利零售销售(较前月) 5月 -- -1.6%

(较上年同期) -- -6.8%

0800 意大利薪资(较前月) 6月 -- 持平

(较上年同期) -- +1.4%

7月27日(五)

0000 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月初值 +0.4% -0.1%

(较上年同期) +1.7% +1.7%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.4% -0.2%

(较上年同期) +1.9% +2.0%

0645 法国消费者信心 7月 90 90

0700 瑞士KOF领先指标 7月 1.25 1.16

0800 意大利企业信心 7月 88.4 88.9

--------------------------------7月30日当周----------------------------------

7月30日-31日

0600 德国零售销售(较前月) 6月 +0.5% -0.3%

(较上年同期) +2.0% -1.1%

2301 英国GFK消费者信心指数 7月 -- 负29

7月30日-8月10日

0700 英国Halifax房价指数(较前月) 7月 -- +1.0%

三个月Halifax房价指数(较上年同期) -- -0.5%

7月30日

0830 英国消费者信贷(亿英镑) 6月 -- 增加7

抵押贷款额(亿英镑) -- 增加6

抵押贷款批准件数(千件) -- 51.1

0830 英国M4货供额(较前月) 6月 -- -0.10%

0900 欧元区企业景气指数 7月 -- 负0.94

经济景气指数 -- 89.9

工业景气指数 -- 负12.7

服务业景气指数 -- 负7.4

消费者景气指数 -- 负19.8

消费者通胀预期指数 -- 19.7

生产者物价预期指数 -- 负1.3(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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