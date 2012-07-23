版本:
中国
市场报道 | 2012年 7月 23日 星期一 08:38 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--7月23日-7月30日****

路透7月23日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------7月23日当周---------------------------------

7月23日(一)

1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 6月 -- 负0.45

7月24日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月21日当周 -- 持平

1230 加拿大零售销售(较前月) 5月 +0.5% -0.5%

扣除汽车后的零售销售(较前月) 持平 -0.3%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月21日当周 -- +1.7%

1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 52.1 52.5

1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 5月 -- +0.8%

(较上年同期) -- +3.0%

1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 7月 -- 负3

7月25日(三)

1100 美国抵押贷款指数 7月20日当周 -- 935.4

再融资指数 -- 5,314.4

1400 美国新屋销售年率(万户) 6月 37 36.9

7月26日(四)

-- 美国建筑许可年率(万户) 6月修正值 -- 75.5

1230 美国耐久财(耐用品)订单 6月 +0.4% +1.3%

扣除运输的耐久财订单 持平 +0.7%

扣除国防的耐久财订单 +0.1% +0.9%

扣除飞机的非国防资本财订单 +0.2% +2.1%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月21日当周 38 38.6

初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.55

续请失业金人数(万人) 7月14日当周 331 331.4

1400 美国成屋待完成销售(较前月) 6月 +0.2% +5.9%

1500 美国堪萨斯联邦储备银行制造业综合指数 7月 -- 3

7月27日(五)

1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第二季初值 +1.4% +1.9%

GDP隐性平减指数 +1.6% +2.0%

最终销售 +1.4% +1.8%

个人消费支出(PCE)物价指数 +0.8% +2.6%

核心PCE物价指数 +1.9% +2.3%

1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 7月终值 72.0 72.0

现况指数 83.0 83.2

预期指数 64.8 64.8

1430 美国ECRI一周领先指标 7月20日当周 -- 121.9

1500 加拿大预算(亿加元) 5月 -- 赤字90.3

--------------------------------7月30日当周----------------------------------

7月30日(一)

1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 6月 -- 93.4(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐