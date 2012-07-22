《汇市简讯》若美元/日圆一路下跌,料会有进一步的口头干预

2227GMT * 欧元/日圆卖盘为美元/日圆带来压力,投资者青睐以欧元作为融资货币的利差交易 * 78.40附近的半官方买盘提供底部支撑,亚洲盘初一度测试该水准 * 若美元/日圆一路下跌,预计会有进一步的口头干预及半官方的买盘 * 日线动能指标显示下跌,小时图表现中性 * 在跌至6月趋势低位77.65之前,几乎没有技术支撑.(完) --编译 兰秀娟;审校 徐文焰 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=