日韩经济指标预测--7月23日-7月30日****

路透7月23日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------7月23日当周--------------------------------
7月23日(一)
暂无重要数据.
7月24日(二)
2350 日本出口(较上年同期) 6月 -- +10.0%
进口(较上年同期) -- +9.3%
贸易收支(亿日圆) -- 逆差9,073
7月25日(三)
2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 -- +0.9%
(较上年同期) -- +2.8%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超11,651
外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超1,338
7月26日(四)
2300 韩国经常帐(亿美元) 6月 -- 盈余31.6
2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 6月 -- +0.2%
全国核心CPI(较上年同期) -- -0.1%
东京地区CPI(较上年同期) 7月 -- -0.6%
东京地区核心CPI(较上年同期) -- -0.6%
2350 日本零售销售(较上年同期) 6月 -- +3.6%
7月27日(五)
暂无重要数据.
----------------------------------7月30日当周--------------------------------
7月29日(日)
2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 7月 -- 49.9
2350 日本工业生产 6月初值 -- -3.4%
工业生产一个月预估 -- +2.7%
工业生产两个月预估 -- +2.4%
7月30日(一)
2300 韩国工业生产(较前月) 6月 -- +1.1%
(较上年同期) -- +2.6%
服务业产出(较前月) -- +0.2%
2330 日本所有家庭支出(较前月) 6月 -- +1.5%
(较上年同期) -- +4.0%
2330 日本失业率 6月 -- 4.4%
求职求才比 -- 0.81 (完)
--编译 程琳;审校 徐文焰
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]