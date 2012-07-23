〔金砖国家〕7月20日股汇市收盘纵览

路透7月23日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月20日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低0.45%,报936.87点.

中国股市:沪综指周五收低,终止此前连续三日涨势.金融板块经历前日大涨后回落,煤炭、水泥等强周期板块则领跌.在宏观经济和基本面双重不确定下,成交量萎缩显示市场观望气氛浓厚.沪综指.SSEC收报2,168.638点,跌16.203点,或0.74%.当周沪综指累计跌0.8%,为连续第五周下跌.上海A股成交额为544亿元人民币,前日为682亿元.[.SSCN]

香港股市:收高,且创下逾一个月来最大单周涨幅,大陆电信股表现强劲,恒生指数收在200日移动均线的技术阻力上方.恒生指数.HSI收高0.4%,报19,640.8点,当周上涨2.9%.恒生国企指数.HSCE收高0.6%至9,570.5点,当周上涨3.6%.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五微收跌,但尾盘一度触及日交易区间下限,为4月中扩大日波幅至1%来首现.中间价连续五日上涨,但购汇客盘持续浮现,限制人民币表现.人民币兑美元收报6.3735,上日收报于6.3734.[CNY/CN][ID:nSB1678938]

========================================================================================

印度股市:主要股指下跌,本周录得小幅跌幅,ICICI等银行类股领跌,之前央行委员会建议收紧贷款调整监管,包括预留更多的准备金.指标BSE指数.BSESN收低0.7%,报17,158.44点,当周累计下跌0.3%.[.BO][ID:nL4E8IK35D]

印度汇市:印度卢比周五下挫,中止连续三周涨势,因避险情绪打压欧元等全球风险资产,但标债前浮现的本币买盘限制了跌幅.印度卢比兑美元INR=D2收在55.32/33,低于周四收盘水平55.12/13.当周累计下跌0.3%.[INR/][ID:nL4E8IK3SL]

========================================================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,391.550点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌1.55%至749.73点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.17%至32.0399;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX上涨0.59%,报38.9875.

========================================================================================

巴西股市:拉丁美洲股市收低,对西班牙财政状况的担忧抑制了投资者对较高风险资产的偏好,在交投活跃个股近期上扬后投资者锁定获利.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP中止三日连涨走势,收跌1.18%至54,695.27点,但股指当周累计涨0.56%.[ID:nL2E8IK80Q]

巴西汇市:拉丁美洲货币挫跌,对于西班牙或需要全面救助的疑虑不断升温,驱动投资者买入美元.巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=跌0.5%至2.0232,此前五个交易日累计上扬逾1%.[ID:nL2E8IK5R7]

========================================================================================

南非股市:三日来首次下滑,小幅收低0.3%,因南非标准银行(SBKJ.J)及其他银行股延续跌势,担心业务将受到低利率的挤压.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收跌0.3%,报30,074.29点.综合指数.JALSH收跌0.19%,报34,225.42点.[.J][ID:nL6E8IKFYK]

南非汇市:南非兰特兑美元走软逾1.1%,尽管央行意外降息,但外资对收益率仍然较高的南非债券需求强劲,限制了汇价的跌幅.南非兰特兑美元ZAR=D3盘中触及周一来最低位8.2797,但截至1800GMT,小幅回升至8.2650,日内下跌1.1%.[ZAR/][ID:nL6E8IKFG7](完)