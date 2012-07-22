版本:
中国
市场报道 | 2012年 7月 23日 星期一 07:55 BJT

《汇市简讯》美元/加元触及重要低位

2315GMT

* 脱离4月低位的修正性涨势触及1.008

* 趋势通道低端支撑位与低点一致

* 艾略特波浪形成的修正走势非常清晰

* 周五大涨显示出卖方力竭

* 走势处于日内平均支撑位时逢低买入

* 浏览技术图型,请点选(link.reuters.com/jud49s) (完)

--编译 杜明霞;审校 吴云凌

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐