〔中国金融〕人民币汇率接近均衡水平,中企对外投资将大幅扩张--外管局局长

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京7月23日电---中国国家外汇管理局局长易纲日前表示,目前人民币汇率接近均衡,外储过去一年亦非常平稳,显示央行大幅减少了市场干预,市场供需大致平衡,资金流入流出平稳.
"目前及未来可预见的一段时间内,人民币汇率非常接近均衡汇率.而人民币对美元汇率水平,取决于两国的劳动生产率变化和货币政策的松紧程度."新华社报导援引他在"CCER/CMRC中国经济观察"第30次报告会上称,
他并表示,去年四季度以来,人民币汇率单边升值预期打破,呈现出双向波动,企业对汇率走向反应敏锐.由于汇率预期改变,企业的购汇持汇意愿显着增强,表现为企业境内外汇存款快速上升--去年10月至今,增幅接近60%.
上周五人民币兑美元即期CNY=CFXS收报6.3735元;中间价为6.3112元.此前数据显示,截至今年6月末,中国外汇储备余额为3.24万亿美元.
在对外投资方面,易纲认为,未来发展空间很大.中国虽然投资回报率较高,发展最快,但从分散风险、对冲风险、获得技术和市场及整合产业链等角度看,"走出去"非常必要,且当前国际经济金融形势亦给国内企业提供了较好的并购机会.
他并分析称,一方面,欧美企业经营压力加大,接受并购和国际化的意愿增强;另一方面,市场估值水平显着下降;监管层对中国资本态度也出现改善.不过他也强调,"走出去"不能急功近利,要确保现金流覆盖成本,保障流动性安全.
商务部此前数据显示,上半年,中国境内投资者累计实现非金融类直接投资354.2亿美元,同比增长48.2%.其中,通过并购方式实现的直接投资118亿美元,占中国同期投资总额的33.3%.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。