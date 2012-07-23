叙军队转移化学武器 或用于报复行动--叛逃者

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透土耳其HACIPASA 7月21日电(记者 Suleiman Al-Khalidi)---叙利亚一叛逃军事高官表示，效忠叙利亚总统阿萨德的军队正在转移化学武器，或将为大马士革爆炸案丧生的四名高官报仇时使用。
谢赫穆斯塔法(Mustafa Sheikh)援引反对派近日获取的情报称：“当局已开始转移化学武器储备，并重新分配以备使用。”
他在土耳其南部接受路透采访时表示：“他们正将其从库房转移至新地点。他们想要摧毁整个国家，不经历一场腥风血雨，现政权不会倒台。”
自上周三的大马士革爆炸案造成阿萨德四名心腹死亡以来，叙利亚持续了16个月的冲突已然转变。
路透无法独立证实谢赫的说法，叙利亚也否认有任何转移化学武器的举动。
西方国家和以色列官员在一周前曾表示，叙利亚似乎正将化学武器从存储地转移，但不清楚该行动是出于安全预防还是为部署作准备。他们担心叙利亚的化学武器库存可能会落入激进的武装分子手中。
以色列周五表示，如果需确保叙利亚导弹或化学武器不落入黎巴嫩真主党手中，以色列将考虑采取军事行动。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。