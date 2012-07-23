叙军队转移化学武器 或用于报复行动--叛逃者

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路透土耳其HACIPASA 7月21日电(记者 Suleiman Al-Khalidi)---叙利亚一叛逃军事高官表示，效忠叙利亚总统阿萨德的军队正在转移化学武器，或将为大马士革爆炸案丧生的四名高官报仇时使用。

谢赫穆斯塔法(Mustafa Sheikh)援引反对派近日获取的情报称：“当局已开始转移化学武器储备，并重新分配以备使用。”

他在土耳其南部接受路透采访时表示：“他们正将其从库房转移至新地点。他们想要摧毁整个国家，不经历一场腥风血雨，现政权不会倒台。”

自上周三的大马士革爆炸案造成阿萨德四名心腹死亡以来，叙利亚持续了16个月的冲突已然转变。

路透无法独立证实谢赫的说法，叙利亚也否认有任何转移化学武器的举动。

西方国家和以色列官员在一周前曾表示，叙利亚似乎正将化学武器从存储地转移，但不清楚该行动是出于安全预防还是为部署作准备。他们担心叙利亚的化学武器库存可能会落入激进的武装分子手中。

以色列周五表示，如果需确保叙利亚导弹或化学武器不落入黎巴嫩真主党手中，以色列将考虑采取军事行动。（完）