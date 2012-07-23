〔香港新股〕三一重工IPO暂时不推进,可能第四季或明年第一季重启--IFR

路透7月23日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国大型工程机械生产商--三一重工(600031.SS)决定暂时不推进其15-20亿美元的香港上市发行交易。据消息人士透露，该发行可能将于今年第四季度或明年第一季度重新启动。

该公司原计划7月16日开始进行上市推介，但由于市场气氛疲弱，是次发行未能寻得足够基石投资者买需，故原计划落空。

是次计划发行的股份占该公司交易后总股本的10%。农银国际、美银美林、花旗(C.N)、中信国际、工银国际和摩根士丹利(MS.N)负责安排是次交易。(完)

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