〔香港新股〕三一重工IPO暂时不推进,可能第四季或明年第一季重启--IFR

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透7月23日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国大型工程机械生产商--三一重工(600031.SS)决定暂时不推进其15-20亿美元的香港上市发行交易。据消息人士透露，该发行可能将于今年第四季度或明年第一季度重新启动。
该公司原计划7月16日开始进行上市推介，但由于市场气氛疲弱，是次发行未能寻得足够基石投资者买需，故原计划落空。
是次计划发行的股份占该公司交易后总股本的10%。农银国际、美银美林、花旗(C.N)、中信国际、工银国际和摩根士丹利(MS.N)负责安排是次交易。(完)
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--整理 张喜良; 审校 曾祥进
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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