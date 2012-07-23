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亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 08:00 BJT

《中国报摘》--中国证券报7月23日

* 头版头条:

--中国证监会主席郭树清表示,上市公司要积极回报投资者.另据有关人士透露,正推动国内公募基金市场化收费机制,努力降低市场成本.

* 其他:

--中国央行副行长易纲指出,人民币已非常接近均衡汇率水平.

--商务部部长陈德铭指出,复杂的外部经济环境给中国对外经贸发展带来严峻挑战,但中国"走出去"步伐在加快,上半年非金融类对外直接投资354亿美元,同比增长48.2%.

--工信部赛迪智库工业经济研究所近日发布报告,下半年工业经济运行趋势谨慎乐观,预计三季度末四季度初,工业运行会出现明显好转,下半年工业经济增速将保持在10.7%.

--由北京的经济学者组建的中国战略思想库发布报告,中国是未来十年唯一有希望保持高速增长的经济体,但前提是中国要进行结构调整,启动城市化战略激发极大的国内需求.而高速增长的过程带来的必然结果是极大的资源消耗,这会导致今后十年中国将出现逆差.

--中兴通讯(000063.SZ)公告称,包括公司董事长侯为贵在内的七名高层管理人员,近日在二级市场买入共计44.28万股股票,其中侯为贵买入11万股.(完)

--整理 林琦; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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