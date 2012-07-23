《中国报摘》--中国证券报7月23日

--由北京的经济学者组建的中国战略思想库发布报告,中国是未来十年唯一有希望保持高速增长的经济体,但前提是中国要进行结构调整,启动城市化战略激发极大的国内需求.而高速增长的过程带来的必然结果是极大的资源消耗,这会导致今后十年中国将出现逆差.