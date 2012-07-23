《中国报摘》--中国证券报7月23日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--中国证监会主席郭树清表示,上市公司要积极回报投资者.另据有关人士透露,正推动国内公募基金市场化收费机制,努力降低市场成本.
* 其他:
--中国央行副行长易纲指出,人民币已非常接近均衡汇率水平.
--商务部部长陈德铭指出,复杂的外部经济环境给中国对外经贸发展带来严峻挑战,但中国"走出去"步伐在加快,上半年非金融类对外直接投资354亿美元,同比增长48.2%.
--工信部赛迪智库工业经济研究所近日发布报告,下半年工业经济运行趋势谨慎乐观,预计三季度末四季度初,工业运行会出现明显好转,下半年工业经济增速将保持在10.7%.
--由北京的经济学者组建的中国战略思想库发布报告,中国是未来十年唯一有希望保持高速增长的经济体,但前提是中国要进行结构调整,启动城市化战略激发极大的国内需求.而高速增长的过程带来的必然结果是极大的资源消耗,这会导致今后十年中国将出现逆差.
--中兴通讯(000063.SZ)公告称,包括公司董事长侯为贵在内的七名高层管理人员,近日在二级市场买入共计44.28万股股票,其中侯为贵买入11万股.(完)
--整理 林琦; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。