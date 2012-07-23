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亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 09:01 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--7月23日

新股申购：      
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 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码  发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)   主承销商 解冻日
    7/23      深   石煤装备   002691      5,000          7.40         20.00     广发证券  7/26
    7/24      深   红宇新材   300345      2,400        *17.20        *30.39     西部证券  7/27
    7/27      沪   一拖股份     --     不超过15,000       --           --       中信证券  8/1
    7/30      深   南大光电   300346   不超过1,257        --           --      太平洋证券 8/2
    7/30      深   远程电缆   002692   不超过4,535        --           --       招商证券  8/2
   *8/1       沪   隆鑫通用     --     不超过8,000        --           --       中金公司  8/6

 新股上市:
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 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日    
   --     深    科恒股份   300340          --           48.00        12.94     国信证券  
   --     深    麦迪电气   300341          --           13.00        26.26     国金证券  
   --     深    天银机电   300342          --           17.00        26.98     中信建投  
   --     深    开元仪器   300338          --           27.00        31.03     平安证券  7/23
   --     沪    和邦股份     --            --           17.50        21.60     华西证券  7/24
   --     深    美亚光电   002690          --           17.00        25.76     平安证券  7/25
   --     深    联创节能   300343          --           28.10        25.01     东吴证券  7/25
   --     深    太空板业   300344          --           16.80        30.27     国金证券  7/25

  注: 1. 本表包括新股发行及上市.
      2. *代表新增内容.(完)

  --整理 边竞; 审校 曾祥进

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