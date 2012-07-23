〔中国经济〕三季末工业运行料明显好转,下半年增速约10.7%--研究报告

路透上海7月23日电---中国工业和信息化部赛迪智库工业经济研究所发布报告认为,下半年工业经济运行形势谨慎乐观.预计三季度末、四季度初,工业运行会出现明显好转,下半年工业经济增速将保持在10.7%左右.

中国证券报周一引述该报告指出,在稳增长的主基调下,下半年政策放松力度明显加大,各种扩内需政策正在展开,这将促进投资快速增长,并带动其他相关行业特别是重工业整体回升.

报告并称,下半年工业经济运行既有新一轮扩内需政策启动等有利因素的促进,也有外需增长不容乐观等不利因素的制约.

有利因素主要包括:新一轮扩内需政策有利于稳定经济增长,消费价格指数的回落拓展了货币政策放松空间,大宗商品价格走低有利于缓解工业企业成本压力.不利因素主要包括:下半年出口形势仍不容乐观,居民可支配收入增长后劲不足制约消费对经济增长的贡献率,固定资产投资增速很难大幅回升.

中国二季度经济增速降至7.6%,虽然创下逾三年新低,但却并没有市场原本担心的那么糟糕.加上上半年固定资产投资增速仍维持在20%上方,以及6月信贷逼近万亿元、出口优于预期等等,都表明经济增长的正面力量在增强.经济底部基本已经确立,未来三四季度有望逐渐回升.[ID:nSB1664854] (完)