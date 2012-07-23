〔中国灾情〕北京遭遇完整气象记录以来最大降雨,已至37人死亡--新华

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京7月23日电---中国首都北京周六发生暴雨到大暴雨天气,全市平均降水量创1951年以来有完整气象记录最大,截至22日17时,北京市境内共发现因暴雨死亡37人.
新华社周日晚间援引北京市政府新闻办通报,北京全市周六平均降水量为170毫米,其中最大降雨点房山区河北镇达到460毫米,暴雨引发房山地区山洪暴发,拒马河上游洪峰下泄.
通报称,死亡的37人中,溺水死亡25人,房屋倒塌致死六人,雷击致死一人,触电死亡五人.目前,死者已有22人确定身份,其余15人正在确认中.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。