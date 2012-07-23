〔中国灾情〕北京遭遇完整气象记录以来最大降雨,已至37人死亡--新华

路透北京7月23日电---中国首都北京周六发生暴雨到大暴雨天气,全市平均降水量创1951年以来有完整气象记录最大,截至22日17时,北京市境内共发现因暴雨死亡37人.

通报称,死亡的37人中,溺水死亡25人,房屋倒塌致死六人,雷击致死一人,触电死亡五人.目前,死者已有22人确定身份,其余15人正在确认中.(完)