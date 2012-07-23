《中国报摘》--其他报纸重要消息7月23日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
**上海证券报**
--中国证券业协会近日起草券商中小企业私募债承销尽职调查指引,并在业内征求意见.指引要求券商在公司基本情况、业务和技术、公司治理、公司财务、持续经营能力、私募债券以及合规诚信等七方面展开尽职调查.
--哈罗铁路(哈密-罗布泊)周日已铺设到最后一站,最快有望于10月底正式通车.位于罗布泊的国投罗钾的运费将大幅下降,持有国投罗钾20.3%股权的冠农股份(600251.SS)也将坐享其成.
**人民日报**
--国务院国资委研究中心企业改革与发展研究部部长王志钢称,开发新市场要增加成本,利润必然减少.但央企在困难局面下,营业额保持增长,且净利润为正,让人看到了可持续发展的信心.
**第一财经日报**
--由中非发展基金牵头,海航航空控股与加纳SAS金融集团等联手组建加纳AWA航空,由中方控股.合资公司有望年底开飞,初期从事客运运输,主飞加纳境内航线.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 林琦/尹嫄婷; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。