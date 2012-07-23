《中国报摘》--其他报纸重要消息7月23日

**上海证券报**

--中国证券业协会近日起草券商中小企业私募债承销尽职调查指引,并在业内征求意见.指引要求券商在公司基本情况、业务和技术、公司治理、公司财务、持续经营能力、私募债券以及合规诚信等七方面展开尽职调查.

--哈罗铁路(哈密-罗布泊)周日已铺设到最后一站,最快有望于10月底正式通车.位于罗布泊的国投罗钾的运费将大幅下降,持有国投罗钾20.3%股权的冠农股份(600251.SS)也将坐享其成.

**人民日报**

--国务院国资委研究中心企业改革与发展研究部部长王志钢称,开发新市场要增加成本,利润必然减少.但央企在困难局面下,营业额保持增长,且净利润为正,让人看到了可持续发展的信心.

**第一财经日报**

--由中非发展基金牵头,海航航空控股与加纳SAS金融集团等联手组建加纳AWA航空,由中方控股.合资公司有望年底开飞,初期从事客运运输,主飞加纳境内航线.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 林琦/尹嫄婷; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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