〔中港个股〕中兴通讯称董事长在内的七名高层增持公司A股44万股

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海7月23日电---面临美国刑事调查的全球第五大电信设备制造商--中国中兴通讯股份有限公司(000063.SZ)(0763.HK)周一公告称,包括董事长侯为贵在内的七名高层管理人员,近日在二级市场买入共计44.28万股A股股票,其中侯为贵买入11万股.
公告显示,7月18日至7月19日期间,除侯为贵增持11万股外,监事长张太峰亦增持约10万股,公司总裁及四位副总裁则分别增持3万-5万股不等.增持后上述高管总持股量增至约413万股.
据此前报导,美国联邦调查局(FBI)展开针对中兴通讯的刑事调查,因怀疑后者向伊朗出售违禁的美国电脑设备.[ID:nST0527901]
中兴通讯A股上周五收报11.28元人民币,近一个月下跌25%.(完)
--发稿 刘昕; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。