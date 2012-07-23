〔中港个股〕中兴通讯称董事长在内的七名高层增持公司A股44万股

路透上海7月23日电---面临美国刑事调查的全球第五大电信设备制造商--中国中兴通讯股份有限公司(000063.SZ)(0763.HK)周一公告称,包括董事长侯为贵在内的七名高层管理人员,近日在二级市场买入共计44.28万股A股股票,其中侯为贵买入11万股.

公告显示,7月18日至7月19日期间,除侯为贵增持11万股外,监事长张太峰亦增持约10万股,公司总裁及四位副总裁则分别增持3万-5万股不等.增持后上述高管总持股量增至约413万股.

据此前报导,美国联邦调查局(FBI)展开针对中兴通讯的刑事调查,因怀疑后者向伊朗出售违禁的美国电脑设备.[ID:nST0527901]

中兴通讯A股上周五收报11.28元人民币,近一个月下跌25%.(完)