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亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 08:47 BJT

《汇市简讯》新西兰元在亚洲早盘因获利了结而承压

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* 广泛趋于获利了结令新西兰元日益承压

* 股市开低增加紧迫性,澳洲股市跌1.0%,韩股跌1.68%,日股跌0.86%

* 新西兰元兑美元跌0.38%,兑欧元跌0.30%,兑日圆跌0.38%,兑英镑跌0.10%

* 汇价走势预示将进一步回落,若跌破0.7960,将走向0.7940.(完)

--编译 石冠兰;审校 徐文焰

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