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亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 08:40 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元下跌,因西班牙忧虑再起

路透首尔7月23日电---韩元兑美元周一盘初小跌至一周低点,因有新迹象显示西班牙可能躲不过全面抒困的命运,地方股市大跌.

0026GMT时,韩元兑美元KRW=KFTC报1,146.2,周五收盘价为1,141.2.

0026 GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,146.2 1,141.2

日圆/韩元JPYKRW=R 14.6049/213 14.5156/314

韩国公债期货KTBc1* 106.09 105.98

韩国综合股价指数.KS11 1,794.54 1,822.93

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

--编译 程琳; 审校 杜明霞

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