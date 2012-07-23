《中国报摘》--金融时报7月23日

* 头版头条:

--中国稳增长靠货币政策仍不够,还需财税和其他政策协同作用,经济结构调整才能度过难关.财政政策是结构调整的助推器,稳增长需财政"稳中有调".同时,稳增长亦离不开投资,但要防止盲目投资加剧产能过剩矛盾和财政金融风险.

* 其他:

--著名经济学家樊纲近日称,大力发展直接融资是解决当前中小企业融资难的较好出路.中小企业应当以开放的态度,考虑出让一定的股权以获得融资.

--北京大学国家发展研究院教授黄益平称,中国对外直接投资(ODI)是技术导向的,关键在于成本优势和充足的外储.中国中小企业将在接下来的十年中成为国际经济舞台上的活跃角色.(完)

--整理 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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