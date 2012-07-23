《中国报摘》--金融时报7月23日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--中国稳增长靠货币政策仍不够,还需财税和其他政策协同作用,经济结构调整才能度过难关.财政政策是结构调整的助推器,稳增长需财政"稳中有调".同时,稳增长亦离不开投资,但要防止盲目投资加剧产能过剩矛盾和财政金融风险.
* 其他:
--著名经济学家樊纲近日称,大力发展直接融资是解决当前中小企业融资难的较好出路.中小企业应当以开放的态度,考虑出让一定的股权以获得融资.
--北京大学国家发展研究院教授黄益平称,中国对外直接投资(ODI)是技术导向的,关键在于成本优势和充足的外储.中国中小企业将在接下来的十年中成为国际经济舞台上的活跃角色.(完)
--整理 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。