〔巴西经济〕今年下半年经济增速或将加快,仍担忧通胀问题--IMF

路透巴西利亚7月20日电---国际货币基金组织(IMF)周五表示,巴西今年下半年的经济增速可能加快,受降息提振,但通胀问题仍是2013年的担忧所在.

IMF预计巴西2012年第四季经济年增率将超过4%,因该国央行过去11个月积极降息且就业市场稳健,激励国内需求走强.

IMF在对巴西的年度经济评估中表示,"根据基本情景假设,目前货币政策的力度超出提供足够支持的水平."

IMF警告称,今年稍晚和明年撤除货币刺激措施,将是2013年维持通胀目标的关键.

在最新的季度世界经济前景报告中,IMF将巴西2012年经济增长预期从约3%下调至2.5%.然而,IMF预计2013年该国经济将会大幅成长,增长率或达4.6%.

市场分析师更为悲观,预计巴西今年的经济增长率将低于2%,这将是继2011年增长2.7%并在2010年增长7.5%后的明显放缓.

IMF表示,欧债危机恶化是巴西经济近期面临的主要风险,因其对国际融资和大宗商品价格带来负面影响.(完)