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亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 08:54 BJT

〔全球金市〕金价微跌,因围绕西班牙的担忧加剧

路透新加坡7月23日电---金价周一微跌,受累于美元走强,因投资者对西班牙财政问题感到焦虑不安,此前该国瓦伦西亚地区表示可能需要政府救助.

0032GMT,现货金XAU=下跌0.2%至每盎司1,580.84美元,上周收低0.3%.

8月美国期金GCQ2微降0.1%至1,580.70美元.

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