〔中国公开市场〕一级交易商今日可同时申报正/逆回购需求--业内人士

路透上海7月23日电---业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日继续可同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限为七天,正回购期限为28天和91天.

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.

上周一公开市场一级交易商也同时上报了正/逆回购两种需求,不过最后仅进行了总额1,000亿元人民币的逆回购操作,正回购并未现身.在巨量逆回购到期情况下,当周央行净回笼资金600亿元.

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.

公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,参考收益率3.4875%.三个月期品种最后发行日期在2011年12月22日,发行量10亿元,参考收益率3.1618%.(完)