《全球重要经济事件一览表》--7月23日-7月30日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(除特别说明外,均为GMT时间)
7月23日(一)
法兰克福--德国央行公布月报(1000).
苏黎世--瑞士央行发表2012年7月的月度统计报告,以及月度银行业统计报告(0700).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.
科罗拉多州博尔德--美国联邦储备理事会(FED)理事拉斯金(Sarah Raskin)就"社区银行业"发表讲话(2300).
7月24日(二)
雅典--欧洲央行、国际货币基金组织、欧盟等国际贷款机构访问希腊.
巴黎--法国议会上议院就2012年预算修正案进行辩论.
悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在Anika基金会午餐会上发表演讲(0305).
7月25日(三)
法兰克福--欧洲央行发表第三季银行放贷调查(0800).
日本广岛--日本央行副总裁山口广秀在会见商界领袖会议上发表讲话(0130).
布达佩斯--国际货币基金组织(IMF)/欧盟代表团料到访匈牙利,就融资问题开始谈判(最后一日).
都柏林--欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚在爱尔兰智库国际及欧洲事务学院(Institute of International and European Affairs)就"解决欧洲金融危机"发表讲话(1145).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议(至7月26日).
巴黎--法国议会上议院就2012年预算修正案进行辩论(至7月26日).
里斯本--葡萄牙央行发布银行业借贷调查报告.
7月26日(四)
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)预算会议.
东京--日本央行总裁白川方明在日本期货业协会举办的会议上发表讲话.
巴黎--法国上议院就修改后的2012年预算案进行辩论(最后一天).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议.
惠灵顿--新西兰央行宣布利率决定.
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)预算会议.
华盛顿--美国商品期货交易委员会(CFTC)举行技术顾问委员会紧急会议,此前期货经纪商百利金融集团侵占数百万美元客户资金.
7月27日(五)
暂无重要经济事件.
7月30日(一)
暂无重要经济事件.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 杜明霞;审校 王兴亚
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。