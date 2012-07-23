更正:《中国经济焦点》就业市场未现寒意,无惧经济下行

(更正:因译文有误,内文小标下第六段"就业率"应改为"失业率".)

记者 许贵卿

路透北京7月23日电---在全球经济增长为三年多来最慢的情况下,各地劳动者都在忧心自己的饭碗,除了投资者最为关心的地方--中国.

尽管中国经济增长已连续六个季度放缓,但是中国的职位空缺数量是大约10年来最多,给予了劳动者在经济下行时期难得的跳槽机会.

随着中国向产业价值链上游发展,该国技术工种出现短缺.

更根本上讲,中国正在经历独生子女政策导致的人口结构转变.

那些2008/09年经济下行时期在中国大陆裁员的公司,后来又不得不在经济大幅反弹时以更高薪水揽才,令获利下降.

这次公司吸取了教训,选择缩短工作时间,而不是裁减人员.

尽管若中国出口及产出萎缩加剧,意味着情势可能迅速恶化,但北京和上海招聘会上有迹象显示,职场人士正在寻找新的就业机会,而不是在准备应对艰难环境.

招聘会上的未就业人群中,大部分是刚毕业的学生,他们找工作的时间还不到两个月.

没什么人感受到了经济放缓的寒意,或者认为就业前景可能面临威胁.有数据显示,中国城市劳动力需求供应比率已经连续七个季度稳定持于1上方,意味着职位空缺数量超过求职人数.

"如果你不怎么挑公司和工资,找工作并不难,"在上海参加招聘会的大学毕业生Arlene Zhu说.

"我想我能在两周内找到工作,如果每月工资超过2,500元,那就更好了."

**对待薪资不会让步**

官方数据显示,中国国有企业2011年平均年薪为42,452元,民间部门平均为24,556元,北京平均为56,061元,上海为52,655元.政府已经颁发规定,在截至2015年的五年内,最低工资应该平均增长至少13%.

由于全国各地房价仍徘徊在纪录水准附近,雇员们表示他们在薪资方面不能妥协.民间数据显示,北京和上海目前房价较历史高位仅下跌3-4%.

包括肯德基母公司百胜(Yum Brands Inc)(YUM.N)在内的多家企业公布季度获利逊于投资者预期,指称重要原因在于工资成本升高.

在中国,就业是尤为关键的指标.执政党对于失业可能带来的社会动荡风险尤为敏感,特别是在今年稍晚将进行10年一次的领导人换届的当口.

2008年末的短短数月时间里,约2,000万中国制造业工人丢掉饭碗,因全球金融危机令全球贸易接近停滞.当时中国因此祭出4万亿(兆)元人民币财政刺激计划,以稳定经济并平息社会不满情绪.

这使得就业方面的任何细微波动对投资者来说都十分重要,尤其因为自从官方2004年末公布失业率以来,这个数据就一直稳定在4-4.3%之间,因这个数据未涵盖约1.6亿农民工,而他们通常是首先被解雇的人群.

渣打经济分析师Stephen Green表示,这次形势没有那么糟糕.他指出制造业调查显示,企业仍在雇佣员工,但步伐有所放缓,年内步伐仍将进一步放慢.

Green表示,但在2012年中国就业岗位仍将处于净增状态,这令北京当局松了口气.在2011-2015年间,中国就业市场平均每年要吸收700万应届毕业生.

在北京的白领招聘会上,主办方试图呈现出就业市场一派兴旺的景象.

一位拒绝署名的组织者表示,有108家大型企业参与本场招聘会,尽管传单上仅列有56家,且多为中型科技、金融和建筑公司.受经济放缓打击最大的出口企业则不见踪影.

在上海,成长中的服务行业成为招聘会主角.一些制造商到场,但气势不比往年.

"经济一直在放缓,我们的营收去年10月开始降低,"上海益金行工业科技有限公司招聘人员Stanley Yuan称.该公司是制造商和工业设备买家的中间商.

他称,"我们去年有20个物流和生产方面的职位,但今年就招六个."

但对于5月从月薪5,500元的高速公路建筑工岗位离职的李向伟(音译)而言,他毫不担心中国的经济放缓.在北京招聘会找工作的他说,"我没感觉到放缓."

尽管对之前的工作报酬满意,但他厌倦了不断的出差."我甚至一年都不能回家一次,"他说,"我希望找到更稳定的工作."(完)