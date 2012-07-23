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亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 09:15 BJT

〔芝加哥期市〕美国玉米和大豆脱离纪录高位,等待美国农业部报告

路透悉尼7月23日电---美国玉米和大豆周一回落,脱离上交易日所及纪录高位,因为美国中西部遭遇1956年来最严重的乾旱,继续为整体市场定调,而且市场等待有关作物状况的新数据.

美国农业部定于周一晚些时候公布作物状况报告.炎热且干燥的天气已令美国农作物遭遇严重损失,引发对全球食品短缺的担忧.

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