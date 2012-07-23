《热点透视》通用电气对待业务分拆仍三心二意

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Agnes T. Crane; 编译 杜明霞

路透纽约7月20日电---美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)对待拆分仍然三心二意.这家综合企业巨头几年前拆分了一个部门后,现在又将把能源部门拆分成三个独立的业务.该最新拆分努力将仅仅节约3亿美元成本.通用电气执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)可能乐于进行更重大的拆分活动.他上任后通用电气股价已经缩水一半.

他显然不反对拆分.年度营收约为500亿美元的能源业务将被拆分成水处理、油气和能源管理三个独立业务,而且第四季将针对这些业务提交单独的业绩报告.该公司2010年对技术基础设施业务也曾采取这种做法.不过,这两个内部调整方案都未能激起股东的热情.

股东肯定了伊梅尔特将通用电气从2008年的濒死漩涡中解救出来的努力.出售非核心资产,筹集健全的现金储备--第二季末时达到1,220亿美元,以及令通用金融(奇异资融,GE Capital)重回健康状态,这些举措帮助通用电气股价从危机最严重时期以来上涨近两倍.但是目前20美元的股价,与伊梅尔特2001年从Jack Welch手中接掌通用电气时的40美元相比还差得多.

拆分并非灵丹妙药.比如,Morningstar的分析师估计,通用电气若将涡轮和其他工业产品与通用金融拆分开来,对股价的提升作用将只有约10%.他们还指出合在一起比分别计算的价值更高.根据汤森路透数据,以市盈率(本益比)为基础,通用电气股价与霍尼韦尔(Honeywell)(HON.N)和3M(MMM.N)等其他工业综合企业相比,呈现折价.此外,市场也有差别待遇,对分拆业务的Fortune Brands(FBHS.N)、摩托罗拉(MSI.N)、麦格希集团(McGraw-Hill)MHP.N和新闻集团(NWSA.O)都是给予肯定的.

伊梅尔特周五表示,重组能源业务将"大大简化"股东事务.这意味着他认为降低多元化具有战略和财务意义.但要真正实现这一点,他可能需要在更大范围内进行拆分.(完)