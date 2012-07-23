〔芝加哥期市〕大豆和小麦期约双双下跌2%,交易商锁定获利

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透悉尼7月23日电---美国大豆和小麦期货周一下挫2%,交易商在美国农业部公布作物生长状况报告前锁定获利;与此同时,宏观经济人气悲观亦打压市场.
0118GMT,芝加哥期货交易所(CBOT)的9月小麦期货WU2跌2.01%至每蒲式耳9.24-1/4美元,上交易日曾触及9.43美元的合约高位.
新作11月大豆期约SX2一度低见每蒲式耳16.51-1/4美元,随后收复部分失地,报16.59美元,跌幅为1.59%.(完)
--编译 艾茂林;审校 沈以文
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选