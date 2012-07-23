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货币新闻 | 2012年 7月 23日 星期一 09:39 BJT

〔芝加哥期市〕大豆和小麦期约双双下跌2%,交易商锁定获利

路透悉尼7月23日电---美国大豆和小麦期货周一下挫2%,交易商在美国农业部公布作物生长状况报告前锁定获利;与此同时,宏观经济人气悲观亦打压市场.

0118GMT,芝加哥期货交易所(CBOT)的9月小麦期货WU2跌2.01%至每蒲式耳9.24-1/4美元,上交易日曾触及9.43美元的合约高位.

新作11月大豆期约SX2一度低见每蒲式耳16.51-1/4美元,随后收复部分失地,报16.59美元,跌幅为1.59%.(完)

--编译 艾茂林;审校 沈以文

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