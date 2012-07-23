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亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 09:36 BJT

〔中国新债〕中石油正筹备发行不超过200亿元公司债券--IFR

路透7月23日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国石油天然气股份(601857.SS)(0857.HK)正紧锣密鼓准备其本年度第一期不超过200亿元人民币（31.4亿美元）公司债券的发行。日前，该公司总额至多400亿元公司债发行方案获证监会审核通过。

接近交易人士表示，中石油已委任中信证券(600030.SS)(6030.HK)担任是次交易牵头主承销商，中金和银河证券将任联席主承销商。

此前其母公司中国石油天然气集团刚刚于7月18日招标发行200亿元人民币4年期中期票据。联合资信给予当期票据和发行人同为AAA级信用评级。(完)

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--整理 张喜良; 审校 屈桂娟

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