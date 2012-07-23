〔伦敦奥运〕朝鲜期盼在伦敦奥运会上大展拳脚

(本文由路透中文网编译提供)

路透7月21日电（记者Daum Kim）---朝鲜这个被孤立的、贫穷的、关押着20万政治犯的国家，将要在伦敦奥运会的举重和摔跤项目上大展拳脚。

在第三代领导人金正恩的带领下，朝鲜正对外展开更加开放的姿态，开始接受摇滚音乐会和迪斯尼动画人物。金正恩不像他父亲刻板保守和几乎不在公共场合讲话，而是给人笑盈盈的印象。

本周，朝鲜体育代表团51名运动员达到伦敦，朝鲜中央通讯社（KCNA）称，“朝鲜民主主义人民共和国（DPRK）主要把希望寄托在举重和摔跤项目上。女足也很有希望。”

从1961年首次参加奥运会以来，朝鲜已经夺得41枚奖牌，其中包括10枚金牌。朝鲜在北京奥运会上获得2金1银3铜。

**未到年龄的体操运动员**

本来应有更多朝鲜运动员参加伦敦奥运会，但由于朝鲜体操队因年龄造假而被禁赛两年，无缘伦敦奥运会。

从2003年到2010年，朝鲜体操运动员洪恩贞（Hong Su Jong ）三次使用不同的出生日期报名参加国际赛事。奥运会规定参赛体操运动员的最小年龄为16岁，但洪恩贞不满16岁就参赛。这是朝鲜体操队第二次因年龄作假而被处罚，1991年世锦赛金牌得主金光淑（Kim Gwang Suk）曾被国际体联发现连续三年登记为15岁。

朝鲜对女足也寄予厚望，朝鲜女足是2008年亚洲足联女足锦标赛的冠军。

在2011年女足世界杯上，五名朝鲜女足运动员被检出使用违禁药物，尽管朝鲜方面称她们正使用一种摄取自麝香鹿的传统中药来治疗遭雷击的运动员的伤势。

朝鲜女足被比作像战马一样坚韧不拔，她们1：0战胜澳大利亚，取得奥运会最后一张参赛资格。澳大利亚队员说她们的对手应该被禁止参加奥运会，她们对朝鲜女足入选奥运会感到失望。

朝鲜女足与美国女足将会在伦敦奥运会（7月27日到8月12日）7月31日时相遇，美国队可能会对朝鲜队造成困扰。这两个国家自1950-53年朝鲜战争以来一直未没有达成和平协议，双方在技术上仍然处于战争状态。

朝鲜官方媒体指责美国为“战争贩子”且威胁朝鲜存在。（完）